4 yıl sonra 'krallar gibi'

4 yılın ardından ülkesine dönen eski başbakan Navaz Şerif, Lahor'da Minar-ı Pakistan Meydanı'nda düzenlenen mitingde on binlerce destekçisine seslendi.

Miting alanına helikopterle gelen Şerif, burada yaptığı açıklamada, "siyasi intikam peşinde olmadığını" belirterek, ülkenin ekonomik olarak büyümesine doğru yeni bir yolculuğa başlama vurgusu yaptı.

Şerif, hiçbir zaman destekçilerine ihanet etmediğini ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmadığını dile getirerek, kendisine ve parti liderlerine karşı "sahte davalar" açıldığını belirtti.

Petrol ve ekmekteki fiyat artışlarına işaret eden Şerif, "Ben görevdeyken böyle miydi? Ben bu sebeple mi görevimden alındım." diye konuştu.

Şerif, ülkede artan enflasyona işaret ederek, ABD dolarının kendisi görevdeyken 104 rupi olduğunu, şu an doların 300 rupi seviyesine yükseldiğini söyledi.

Otobanlar onun için ücretsiz yapıldı

On binlerce kişinin bir araya geldiği Minar-ı Pakistan Meydanı'nda hazırlıklar günler öncesinden başladı.

Miting alanına günler öncesinden gelen yüzlerce kişi burada yatıp kalkarken, şehir dışından mitinge katılanlar için otobanlardan geçişler ücretsiz yapıldı.

‘Adalet kaçağı’ ilan edilmişti

Panama'da bulunan offshore hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Navaz Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Hakkındaki tutuklu yargılama kararı sonrası 10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için İngiltere'ye giden Navaz Şerif, Londra'ya yerleşmişti.

3 dönem başbakanlık yaptı

Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerif'i "adalet kaçağı" ilan etmişti.

Pakistan'a geri dönebilmek için hakkındaki mahkeme kararlarına karşı itiraz eden Şerif, 1990-1993, 1997-1999, 2013-2017 dönemlerinde 3 defa başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Navaz Şerif'e 10 Kasım 2022'de diplomatik pasaport çıkartılmış, hükümet yetkilileri, ülkeye dönebilmesi için yasal zeminin hazırlandığını belirtmişti.