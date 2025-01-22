4 yılda 400 gün izin aldı! İşten çıkarılan temizlik çalışanı 2 milyon TL tazminata hak kazandı

Dört yıl içinde 400'den fazla gün hastalık izni aldığı için işten atılan bir hastane temizlik görevlisi, patronunun kendisinin engelli olduğuna inanmaması üzerine mahkemeye başvurdu. Mahkeme işverenin, çalışana yaklaşık 50.000 sterlinlik (2 milyon TL) tazminat ödemesini kararlaştırdı.

İşinden birkaç uzun süreli izin aldı

Zoe Kitching, 2019 ile 2023 yılları arasında Royal Lancaster Infirmary'deki Lancaster Suite'teki işinden birkaç uzun süreli izin aldı. İzinlerin çoğu "karmaşık ruh sağlığı sorunları" nedeniyleydi.

Hastane yönetimi engeli bulunmadığını iddia etti

Hastane yönetimi çalışanın engeli bulunmadığını iddia etti ve işten çıkardı. Temizlik görevlisi Kitching dava açtı. Çalışan engelli ayrımcılığı ve haksız işten çıkarma davalarını kazandı ve tazminat olarak 49.147 sterlin aldı.

İşveren tazminatsız işten çıkardı

Kitching'in bazen sinir krizleri geçirdiği ve bunun da izin almasına yol açtığı dava dosyasına girdi. Mirror’ın haberine göre, yöneticisine çalışma saatlerini azaltıp azaltamayacağını sordu ancak idareci bu isteği reddetti. Temizlik görevlisi Kitching'i işten çıkaran hastane yönetimi, işten çıkarma sırasında tazminat ödemeyi reddetti.

Mahkeme çalışanı haklı buldu

Tazminatsız şekilde işten çıkarılan Kitching, durumu mahkemeye taşıdı. İngiltere'nin Manchester kentinde görülen mahkemede, Royal Lancaster Infirmary'nin çalışanını haksız şekilde kovduğuna hükmedildi.

49.147 sterlin (2 milyon TL) tazminata hak kazandı

Manchester Evening News'ün haberine göre, Manchester İstihdam Mahkemesi, 2019 ve 2023 yılları arasında 400 gün boyunca izin yapan Zoe Kitching'i haklı bularak, hastaneyi 49.147 sterlin (2 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum etti.