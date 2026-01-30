40 milyon dolarlık Melania Trump belgeseli için ilk günde sadece 3 bilet satıldı

Bugün vizyona giren belgeselin, özellikle Londra’daki bazı sinema salonlarında beklenen ilgiyi görmediği ve gün içindeki seanslar için sadece üç bilet alındığı belirtildi. Büyük tanıtım kampanyasına rağmen yapımın izleyiciyle buluşmakta zorlandığı ifade ediliyor.

40 milyon dolarlık bütçe ayrılmıştı

First Lady’nin 2025 Başkanlık Yemin Töreni öncesindeki 20 günlük süreci konu alan belgesel için Amazon MGM Studios’un yaklaşık 40 milyon dolarlık bütçe ayırdığı ve yoğun bir reklam çalışması yürüttüğü belirtildi. Ancak tüm bu çabalara rağmen ilginin beklentilerin oldukça altında kaldığı aktarılıyor.

Afişleri tahrip edildi

Belgeselin tanıtım kampanyası ABD’de yaşanan afiş tahribatlarıyla da dikkat çekti. Özellikle Los Angeles’ta billboardlar, otobüs durakları ve toplu taşıma araçlarındaki reklam panolarının grafitilerle zarar gördüğü, afişler üzerine Hitler’i çağrıştıran bıyık çizimleri, “Eva Braun” ifadeleri ve çeşitli siyasi göndermelerin eklendiği görüldü.

Fox 11’in haberine göre, Los Angeles Metro yetkilileri yaşanan olayların ardından önlem olarak söz konusu afişleri taşıyan bazı otobüslerin farklı bölgelere yönlendirildiğini açıkladı. Yetkililer, reklam panolarının ciddi şekilde zarar gördüğünü ve benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla bu adımın atıldığını duyurdu.