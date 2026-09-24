40 yıl sonra bir ilk: Yunanistan deniz altında hidrokarbon avına çıkıyor

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Yunanistan, ulusal enerji bağımsızlığını güçlendirmek ve Ege ile Doğu Akdeniz’deki potansiyel kaynakları ekonomiye kazandırmak amacıyla onlarca yıldır durdurduğu deniz üstü arama çalışmalarını tekrar gündemine aldı. Enerji Bakanlığı tarafından yürütülen planlama kapsamında sismik veri toplama ve sondaj süreçleri için takvim netleşmeye başladı.

İyon Denizi ve Girit etrafı odak noktası oldu

Belirlenen yeni haritaya göre arama faaliyetleri öncelikli olarak İyon Denizi’ndeki parseller ile Girit Adası’nın güneyinde yer alan geniş açık deniz sahalarında yoğunlaşacak. Uluslararası enerji konsorsiyumlarıyla iş birliği içinde yürütülecek araştırmalarda, hedeflenen bloklardaki doğal gaz ve petrol rezerv potansiyeli tespit edilecek.

Dışa bağımlılığı azaltma hedefi öne çıkıyor

Atina hükümeti, bu stratejik adımla birlikte Avrupa’yı etkisi altına alan enerji krizlerine karşı yerli kaynaklarını devreye sokmayı amaçlıyor. Doğal gaz ithalatına olan bağımlılığı düşürmeyi planlayan Yunanistan, elde edilecek olası keşiflerle bölgesel bir enerji transit üssüne dönüşmeyi hesaplıyor.

Bölgesel dengeler ve izin süreçleri takip ediliyor

Deniz yetki alanlarındaki sismik tarama operasyonları için çevre etki değerlendirme raporları ile yasal izin mekanizmaları tamamlanma aşamasına getirildi. Proje ortaklarının önümüzdeki dönemde ilk teknik sondaj kulelerini belirlenen koordinatlara sevk etmesi bekleniyor.