400 bin dolarlık plaj anahtarı! Giriş için servet ödüyorlar

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Plaja girmek için anahtar gerekiyor

Adanın Chilmark bölgesindeki Black Point Beach gibi korunaklı özel sahillere açılan ahşap çit kapıları, yalnızca bu plajlara erişim hakkı bulunan mülk sahiplerinin anahtarlarıyla açılabiliyor.

Yaklaşık 200 kilometrelik kıyı şeridine sahip Martha's Vineyard'da halka açık sahillerin yanı sıra yalnızca kasaba sakinlerinin kullanabildiği ve tamamen özel statüde bulunan 20'den fazla plaj yer alıyor.

Anahtarlar adeta servet değerinde

Wall Street Journal'ın haberine göre Massachusetts yasaları, kıyı şeridinde özel mülkiyete ve özel plaj işletimine izin veriyor. 1950'li yıllara dayanan bu sistem kapsamında kullanılan fiziksel plaj anahtarları ise zamanla adanın en dikkat çekici statü sembollerinden birine dönüştü.

Anahtara sahip olanlar, özellikle yaz aylarında kalabalıktan uzak, sessiz ve daha sakin plajlara erişimin yanı sıra neredeyse boş otoparkları kullanma ayrıcalığına da sahip oluyor.

Yılda yalnızca birkaç anahtar satışa çıkıyor

Genellikle nesilden nesile aktarılan plaj anahtarlarından her yıl serbest piyasada yalnızca birkaçının satışa sunulduğu ifade ediliyor.

Bu nedenle anahtara sahip olmanın en kolay yollarından biri, söz konusu plajlara giriş hakkını içeren bir mülk satın almak. Anahtarın bir gayrimenkulle birlikte devredilmesi, evin değerini de yüz binlerce dolar artırabiliyor.

Özel plaj tartışması büyüyor

Ancak yüksek fiyatlar, ada sakinleri arasında tartışmalara da neden oluyor. Bazı bölge sakinleri, zengin ikinci konut sahiplerinin Martha's Vineyard'ın en değerli doğal kaynaklarından biri olan sahilleri toplumun aleyhine olacak şekilde kontrol ettiğini savunuyor.

Plajlara erişim için yüz binlerce dolar ödenmesi, adadaki özel mülkiyet ile kamusal kıyı erişimi arasındaki tartışmayı yeniden gündeme taşıyor.