  3. 448 milyon dolarlık yatırım: ABD, gemi inşasında yapay zeka kullanacak
ABD Donanması, tersanelerdeki gemi inşa süreçlerine yapay zekayı entegre etmek için 448 milyon dolarlık "Ship OS" isimli yapay zeka programını hayata geçiriyor.

ABD Donanma Enstitüsüne bağlı USNI News haber sitesi, gemi inşasına yapay zekayı entegre etmek için 448 milyon dolarlık yeni yatırımı duyurdu.

"Ship OS" adı verilen yeni yapay zeka sisteminin, inşa ve bakım süreçlerinden topladığı verilerle gemi yapımını hızlandıracağı ve mevcut filonun onarımını daha kolay ve verimli hale getireceği ifade edildi.

Yeni yapay zeka sistemi Ship OS'un ABD'li veri analiz ve yazılım şirketi Palantir ile çalışacağı kaydedildi.

Yapay zekanın tersanelere ve tedarik zincirine entegre edilmesiyle, gemi inşa sürecinin hızlandırılmasının, maliyetlerin düşürülmesinin ve sistemin daha verimli hale getirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

