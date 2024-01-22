467 kişiye COVID-19 aşısı tazminatı

Gazete haberini 16 eyalette ilgili resmi makamlardan aldığı verilere dayandırdı. Buna göre Almanya'da ilk COVID-19 vakasının kayıtlara geçtiği 27 Ocak 2020 tarihinden bu yana toplam 11 bin 827 kişi aşının bünyesinde zarara yol açtığı gerekçesiyle tazminat başvurusunda bulundu. 5 bin 597 başvurunun halen incelendiği öğrenildi.

Alman devlet makamları 467 başvuruda ilgili kişinin COVID-19 aşısı nedeniyle zarara uğradığını kabul etti. Yaklaşık 65 milyon kişinin en az bir doz aşılandığı Almanya'da bu sayı oran olarak yüzde 0,00072'ye denk geliyor. Bir başka deyişle 138 bin 888 aşılamada bir kişinin aşıdan zarar gördüğü kabul edilmiş oldu.

Bilirkişi eksikliği nedeniyle başvurular birikiyor

Kuzey Ren-Vestfalya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre tazminat başvurularının birçoğunun henüz neticelendirilememiş olmasında bilirkişi eksikliği rol oynuyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada "COVID-19 aşılarıyla münferit hastalık seyirleri arasında nasıl bir ilişki olduğu konusunda tıbbi bilgilerin tam olmamasının" da bir sorun oluşturduğu kaydedildi.

Başvuru süreci nasıl ilerliyor?

Almanya'da COVID-19 aşılarıyla ilgili tazminat başvuruları, eyaletlerde sosyal güvenlik, bireysel tazminat ve ağır engellilerle ilgili konulardan sorumlu olan bakım idarelerine (Versorgungsamt) yapılıyor. Aşının bünyesinde yarattığı zararlardan şikayetçi olanların önce aile hekimine başvurması gerekiyor. Hekim, aşının bir rol oynamış olabileceği şüphesi bulunan vakaları Federal Aşılar ve Biotıbbi İlaçlar Enstitüsü'ne (Paul Ehrlich Enstitüsü) bildiriyor. Kişi bunun ardından tazminat başvurusunda bulunabiliyor ve vaka bir bilirkişi tarafından incelemeye alınıyor. Tazminat kararını başvuruyu alan bakım idaresi veriyor.

Almanya'da aşı tazminatı başvurularında sayılar eyaletten eyalete farklılık gösteriyor. Saksonya-Anhalt, Thüringen, Brandenburg ve Mecklenburg-Vorpommern'de birkaç yüz başvuru yapılırken bu sayı Hessen ve Berlin'de 900 civarında. Bavyera'da ise 2 bin 500'den fazla başvuruda bulunuldu.

Tazminat kazanıldığı takdirde devlet yüklü tazminatlar ödeyebiliyor. Ancak bu her vakada somut duruma göre belirleniyor. Zarar gören kişiye hayatının sonuna kadar emeklilik maaşı bağlanması ya da eşinin maddi geçiminin üstlenilmesi mümkün olabiliyor. Aşıdan gördüğü zarar nedeniyle mesleğini artık yapamayanlara, sağlıklı olduğu dönemde kazandığı gelire göre bir ödeme yapılabiliyor.