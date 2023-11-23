'48 günde 1600 İsrailli asker sakatlandı'

İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasında 7 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 1600 İsrail askerinin sakatlandığı bildirildi.

İsrail Ordusundaki Engelliler Derneği Başkanı Idan Kelman, İsrail Ordu Radyosuna konuyla ilgili açıklama yaptı.

Kelman, "7 Ekim'den bu yana 1600 İsrail askeri sakatlandı ve 400'ü halen hastanelerde tedavi görüyor. Bunlar sadece yaralananlar, daha binlercesi travma sonrası stres bozukluğu nedeniyle bize gelecektir." ifadelerini kullandı.

Bu sayının İsrail tarihinde tasavvur edilemeyecek büyüklükte olduğunu dile getiren Kelman, İsrail ordusunun Gazze'deki kara saldırılarına başlamasından bu yana yaralanan askerlerin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldü, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre ise İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.