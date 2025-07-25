49 kişi hayatını kaybetmişti! İşte Rusya'da yolcu uçağının düşme anı...

Rusya'da An-24 model yolcu uçağının, Amur bölgesinde kuleyle bağlantısının kesilmesinin ardından düştüğü ve enkazının yanarken bulundu Amur bölgesi valisi Vasiliy Orlov, kaybolan uçakta 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın olduğunu bildirdi. Vali, yolculardan 5'inin çocuk olduğunu söyledi. TASS haber ajansı, düşen uçakta kurtulan olmadığını açıkladı.

Rus basınının aktardığına göre gövdesi yanan uçağın enkazı, Tynda Havalimanı'na 15 kilometre uzaklıktaki bir dağ yamacında bulundu. 49 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme anına ait görüntü ortaya çıktı.

Soruşturma başlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesi’ne bağlı Doğu Bölgeler Arası Ulaşım Soruşturma Dairesi açıklama yaptı. Daire uçağın kaybolmasıyla ilgili soruşturma başlattıklarını ifade etti. Kaza nedenlerinin araştırılacağı belirtildi.

An-24 tipi uçaklar Sovyet döneminde üretilen kısa mesafe yolcu uçaklarıdır. Bu uçaklar Rusya’nın uzak bölgelerinde hala aktif olarak kullanılıyor. Uçak 1959 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti.

Uçak yaklaşık 50 yıllık

Rus medyasındaki haberlerde, kazada düşen Antonov An-24 tipi yolcu uçağının yaklaşık 50 yıllık olduğu ancak lisansının 2036 yılına kadar geçerli olduğu bildirildi. An-24 tipi uçaklar, 1960'lı yılların başında seri üretime alınan ve halen dünyada aktif olarak kullanılan en eski yolcu uçakları arasında yer alıyor.

Rus havacılık sektörü, son yıllarda Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ukrayna savaşı nedeniyle Batılı sanayi ülkeleri Rus havacılık sektörüne uçak ve yedek parça satışı yapmıyor. Bu nedenle Rus hava yolu şirketleri eski uçakları kullanmak zorunda kalıyor. Hurdaya ayrılan uçaklar da yedek parça temini için kullanılıyor.

Olay sonrası savcılık, uçuş güvenliği kurallarının ihlali gerekçesiyle uçağın sahibi Angara Havayolları hakkında cezai soruşturma başlattı. Yetkililer, kazadan önce uçağın rutin kontrollerden geçtiğini ve herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediğini öne sürdü.

Ancak ülkede sıkça gündeme gelen yolsuzluk iddiaları, denetimlerin çoğu zaman formalite olarak yapıldığı yönündeki eleştirileri artırıyor. Daha önce de benzer ihmallerin, rüşvet karşılığı yapılan formalite denetimlerle birlikte ciddi kazalara yol açtığı biliniyor.