5 soruda AB'nin ‘Made in Europe’ hamlesi ve küresel ekonomiye etkileri

Yıllardır Uzak Doğu’nun üretim hegemonyası altında ezilen Avrupa sanayisi için yerlilik şartını merkeze alan bu Made in Europe hamlesi, bir nevi ekonomik kale inşa etmek anlamına geliyor. Ancak bu korumacı kalkanın yükselmesiyle birlikte, küresel ticaretin serbest dolaşım ilkeleri yerini karşılıklı misilleme tehditlerine ve keskin kutuplaşmalara bırakıyor. Özellikle Çin hattından gelen sert tepkiler ve hammadde arzının bir silah olarak masaya sürülmesi, modern ticaret tarihinin en büyük güç savaşlarından birini başlatmış durumda. Bu stratejik yol ayrımı, sadece fabrikaların rotasını değil, küresel ekonominin geleceğine dair en temel soruları da beraberinde getiriyor.

1-) AB bu yasa ile sanayi stratejisinde neleri kökten değiştiriyor?

Brüksel yönetimi, bu radikal hamleyle özellikle elektrikli araçlar, batarya sistemleri ve yenilenebilir enerji teknolojileri gibi geleceği inşa eden yüksek teknoloji alanlarında üretimin merkezini Uzak Doğu'dan Avrupa kıtasına geri çağırmayı hedefliyor. Kamu ihalelerinden devlet destekli Ar-Ge fonlarına kadar çok geniş bir yelpazede 'Avrupa'da üretilmiştir' şartı getirilerek, yerel üreticilerin küresel devler karşısındaki rekabet gücü ilk kez yasal bir zırhla korunuyor. Bu düzenleme sadece basit bir gümrük bariyeri değil, aynı zamanda Avrupa'nın dışa bağımlı kaldığı her bir mikroçip ve batarya hücresini kendi topraklarında üretme kararlılığının bir tezahürüdür. Eğer planlanan hedefler hayata geçerse, 2030 yılına kadar stratejik sektörlerdeki yerlilik payının yüzde 70 seviyelerine çıkarılması ve kıtanın 'stratejik özerklik' hedefine ulaşması öngörülüyor. Bu süreçte yabancı yatırımcılar için Avrupa pazarında var olabilmenin tek yolu, teknoloji transferi yaparak üretim zincirlerini bizzat bölgeye taşımaktan geçecek.

2-) Çin yönetimi bu karara neden sert bir direnç gösteriyor?

Pekin yönetimi, Brüksel'in bu hamlesini Dünya Ticaret Örgütü kurallarını açıkça çiğneyen ve serbest piyasa ekonomisinin doğasına aykırı olan ideolojik bir duvar olarak tanımlıyor. Çinli diplomatlar, bu yasanın Çinli teknoloji devlerini Avrupa pazarından sistematik olarak tasfiye etmeyi amaçlayan siyasi bir müdahale olduğunu ve rekabetin adaletini zedelediğini her platformda yüksek sesle dile getiriyor. Onlara göre Avrupa, kendi teknolojik hantallığını yenmek yerine başarılı yabancı aktörlerin önünü keserek küresel inovasyon hızını yavaşlatıyor ve korumacı bir içe kapanma sürecini başlatıyor. Pekin kanadı, bu tür kısıtlamaların sadece Çinli üreticilere değil, aynı zamanda uygun fiyatlı ve çevre dostu teknolojiye erişmek isteyen Avrupalı tüketicilere de fahiş fiyatlar olarak döneceğini savunuyor. Bu gerilim, Çin'in Avrupa ile olan ticari ilişkilerini bir "güven testine" tabi tutmasına ve karşılıklı ekonomik yaptırımların kapısını aralamasına neden oluyor.

3-) Pekin’in elindeki misilleme kozları küresel tedarik zincirinde nasıl bir yıkım yaratabilir?

Çin’in elindeki en sarsıcı koz, Avrupa’nın yeşil enerji dönüşümü ve savunma sanayii için hayati öneme sahip olan nadir toprak elementleri ile yarı iletken hammaddeleri üzerindeki mutlak kontrolüdür. Eğer Pekin yönetimi, Made in Europe yasasına yanıt olarak bu kritik madenlerin ihracatına yönelik kota veya kısıtlama kararı alırsa, Avrupa’nın dev otomotiv ve havacılık fabrikaları bir hammadde kıtlığıyla karşı karşıya kalarak üretim bantlarını durdurmak zorunda kalabilir. Bu durum sadece üretimin durmasına değil, aynı zamanda küresel çapta bir teknoloji enflasyonunun tetiklenmesine ve nihai ürün fiyatlarının halkın erişemeyeceği seviyelere tırmanmasına yol açacaktır. Ayrıca Çin’in kendi devasa iç pazarını Avrupalı lüks tüketim ve makine sanayi markalarına kapatması, kıtanın en büyük ihracat kalemlerinde milyarlarca euro değerinde telafisi imkansız bir delik açabilir. Taraflar arasındaki bu karşılıklı restleşme, küresel ekonomiyi Batı ve Doğu olarak iki ayrı verimlilik adasına bölme riski taşıyor.

4-) AB tüm ekonomik risklere ve yüksek maliyetlere rağmen neden bu yolda ilerliyor?

Avrupa Parlamentosu ve Brüksel koridorlarında hakim olan ana doktrin, ekonomik bağımlılığın artık bir ulusal güvenlik açığına dönüştüğü ve mevcut düzendeki kırılganlığın daha fazla taşınamayacağı yönündedir. Rusya ile yaşanan enerji krizinden alınan ağır dersler, Avrupa'nın hiçbir stratejik alanda tek bir merkezin insafına mahkum kalmaması gerektiğini tüm açıklığıyla ortaya koydu. Çin’in geçmişte Avrupalı şirketlere dayattığı yerel ortaklık ve teknoloji transferi şartlarının, artık Avrupa tarafından bir 'savunma mekanizması' olarak iade edilmesi, siyasi bir tercihten ziyade bir hayatta kalma hamlesi olarak görülüyor. Brüksel için kısa vadeli ekonomik kayıplar ve yükselen maliyetler, uzun vadede bağımsız, güvenli ve başkaları tarafından şantaj yapılamayan bir sanayi altyapısı inşa etmek için ödenmesi gereken zorunlu bir bedeldir. Bu strateji, Avrupa'nın küresel sahnede sadece bir pazar değil, aynı zamanda oyun kurucu bir üretici olarak kalma mücadelesidir.

5-) Bu kritik ticari restleşme Türkiye gibi yakın üretim merkezleri için ne anlama geliyor?

Avrupa ve Çin arasındaki bu kutuplaşma, küresel tedarik zincirlerinin rotasını yakın coğrafyaya doğru bükerken, Türkiye gibi güçlü üretim kaslarına ve lojistik avantaja sahip ülkeler için tarihi bir kavşak noktası oluşturuyor. Avrupalı dev şirketler tedarik zincirlerini Çin’in jeopolitik risklerinden arındırmak istedikçe, Türkiye’yi hem güvenli bir liman hem de Avrupa pazarına entegre bir üretim üssü olarak ilk duraklardan biri olarak görüyor. Özellikle otomotiv yan sanayii, batarya montajı ve temiz enerji ekipmanları üretimi gibi alanlarda Türkiye'nin sunduğu birikim, Çin'den kayan yatırımların yeni adresi olma potansiyeli taşıyor. Ancak bu fırsatı değerlendirmek, Türkiye'nin Gümrük Birliği’ni modernize etmesi ve Avrupa’nın 'Yeşil Mutabakat' standartlarına hızla uyum sağlamasıyla doğrudan ilişkilidir. Doğru stratejiyle yönetilmesi halinde bu kriz, Türkiye’nin Avrupa’nın yeni sanayi haritasında vazgeçilmez ve stratejik bir üretim ortağı olarak konumunu perçinlemesini sağlayabilir.