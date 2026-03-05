5 soruda İran–İsrail Savaşı: ABD’nin müdahalesiyle kriz derinleşiyor

Orta Doğu’da tansiyon giderek yükseliyor. İran ile İsrail arasında başlayan çatışmalar, kısa sürede bölgesel bir savaşa dönüştü. ABD’nin doğrudan müdahil olmasıyla birlikte kriz sadece iki ülke arasında kalmadı, küresel bir güvenlik sorunu haline geldi. Hürmüz Boğazı çevresinde ve enerji hatlarının geçtiği stratejik bölgelerde yoğunlaşan saldırılar, hem bölgesel dengeleri hem de dünya ekonomisini derinden sarsıyor. Tarafların sert açıklamaları ve karşılıklı operasyonları, diplomatik çözüm ihtimalini zayıflatırken, insani krizin boyutları her geçen gün büyüyor.

5 SORUDA İRAN–İSRAİL SAVAŞI

1-) Savaşın fitilini ne ateşledi?

İran ile İsrail arasındaki gerilim, uzun yıllardır süregelen ideolojik ve jeopolitik rekabetten besleniyor. İran’ın Filistin’e verdiği destek, Hizbullah gibi gruplarla kurduğu yakın ilişkiler ve İsrail’in bölgedeki güvenlik politikaları, taraflar arasında sürekli bir çatışma zemini oluşturdu. Son dönemde İran’ın İsrail’e yönelik füze ve İHA saldırıları, İsrail’in sert karşılık vermesiyle birlikte tansiyonu hızla yükseltti. ABD’nin bölgedeki üslerine yapılan saldırılar ise Washington yönetimini doğrudan müdahil olmaya zorladı. Böylece kriz, sadece iki ülke arasındaki bir çatışma olmaktan çıkarak küresel güvenlik sorunu haline geldi.

2-) Çatışmalar hangi bölgelerde yoğunlaşıyor?

Çatışmaların en yoğun yaşandığı alanlar, enerji hatlarının geçtiği stratejik bölgeler ve Hürmüz Boğazı çevresi. İran’ın enerji tesisleri ve İsrail’in askeri altyapısı hedef alınırken, saldırılar hem kara hem hava operasyonlarıyla sürüyor. Bu bölgelerde yaşanan çatışmalar, küresel enerji piyasalarını doğrudan etkiliyor. Petrol fiyatlarında dalgalanmalar artarken, enerji güvenliği dünya gündeminin ilk sırasına yerleşti. Ayrıca bazı şehir merkezlerinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanıyor; bu da sivillerin güvenliğini ciddi biçimde tehlikeye atıyor. Kentlerdeki çatışmalar günlük yaşamı felç ederken, kırsal bölgelerde tarım ve üretim faaliyetleri durma noktasına geldi.

3-) Bölgesel aktörler nasıl tepki veriyor?

Komşu ülkeler, savaşın kendi sınırlarına sıçrama ihtimaline karşı alarmda. Körfez ülkeleri sınır güvenliğini artırırken, bazıları diplomatik girişimlerle ateşkes çağrısı yapıyor. Ancak farklı çıkarlar ve ittifaklar, ortak bir çözüm bulunmasını zorlaştırıyor. Özellikle mülteci akını ve enerji güvenliği, komşu ülkelerin en büyük endişeleri arasında. Bu nedenle bölgesel tepkiler hem askeri hazırlık hem de diplomatik baskı şeklinde çift yönlü ilerliyor. Bazı ülkeler, kendi iç kamuoylarının baskısıyla daha sert açıklamalar yaparken, bazıları tarafsız kalmaya çalışıyor. Ortak nokta ise savaşın bölgesel istikrarı tehdit ettiği ve uzun vadede tüm ülkeleri etkileyeceği yönünde.

4-) Küresel güçler ne diyor?

ABD, İsrail’in yanında doğrudan savaşa dahil oldu. Washington yönetimi, İran’ın saldırılarını “kabul edilemez” olarak nitelendirerek askeri operasyonlarını genişletti. Rusya ise daha temkinli bir tavır sergileyerek taraflara diyalog çağrısında bulunuyor. Avrupa ülkeleri insani krizin büyümesine dikkat çekiyor ve sivillerin korunması için uluslararası müdahale ihtimalini gündeme getiriyor. Bu farklı tutumlar, savaşın sadece bölgesel değil aynı zamanda küresel bir jeopolitik meseleye dönüştüğünü gösteriyor. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, küresel piyasaları doğrudan etkilerken, diplomatik arenada yeni ittifakların kurulmasına da yol açıyor.

5-) Savaşın halk üzerindeki etkisi nedir?

Çatışmaların en ağır yükünü siviller taşıyor. Binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı, mülteci akını komşu ülkelere doğru hızla artıyor. Sağlık hizmetlerine erişim neredeyse imkansız hale gelirken, gıda ve temiz su sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Eğitim kurumları kapandı, ekonomik faaliyetler durma noktasına geldi. Halkın yaşadığı bu insani kriz, savaşın sadece askeri değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik bir felaket olduğunu ortaya koyuyor. Uluslararası yardım kuruluşları bölgeye erişmeye çalışsa da güvenlik sorunları nedeniyle yardımlar sınırlı kalıyor. Çocuklar eğitimden mahrum kalırken, kadınlar ve yaşlılar en kırılgan gruplar arasında yer alıyor. Bu tablo, savaşın uzun vadeli etkilerinin sadece bugünü değil, geleceği de tehdit ettiğini gösteriyor.