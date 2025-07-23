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5 yıl sonra ilk kez: Hindistan, Çin vatandaşlarına turist vizesi verecek

Hindistan, "Kovid-19" salgını ve 2020'de Galvan Vadisi'nde Çin'le yaşanan çatışmanın ardından, Çinlilere 5 yıl sonra yeniden turist vizesi vermeye başlıyor.

Haber Merkezi
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5 yıl sonra ilk kez: Hindistan, Çin vatandaşlarına turist vizesi verecek
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Hindistan'ın Pekin Büyükelçiliği, turist vizelerine ilişkin açıklama yaptı.

NDTV'nin haberine göre açıklamada, Çin vatandaşlarının yarından itibaren turist vizesine başvurabileceği belirtildi.

Böylece, Kovid-19 salgını ve iki ülkenin 2020'de Galvan Vadisi'nde karşı karşıya gelmesinin ardından Çinli turistlere vize kapısı 5 yılın ardından yeniden açılmış oldu.

Global Times'ın haberine göre ise, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bu adımı "olumlu" olarak nitelendirerek, iki tarafın da çıkarına olduğuna işaret etti.

Sınır anlaşmazlığı

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmiş, Çin de çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

Çatışmanın ardından iki ülkenin askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı. Yaşanan gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı. Şubat 2021'den bu yana yapılan 21 tur görüşmede taraflar, Pangong Gölü, Gogra ve Galvan vadilerinin güney ve kuzey bölgelerindeki askerleri çekme konusunda anlaşmıştı.

Kolordu komutanları düzeyinde yürütülen görüşmelerin 21'inci turu, 21 Şubat 2024'te Moldo-Çuşul hudut noktasının Hindistan tarafında yapılmış, tarafların görüşmede iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan LAC'ın batı sektörünü oluşturan Ladakh'ın doğusundaki bölgede kalan sorunların çözümüne odaklandıkları bildirilmişti.

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