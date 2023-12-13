50 milyon uyuşturucu tablet ele geçirildi: Tayland için rekor sayı

Tayland'ın Myanmar sınırı yakınlarındaki Kanchanaburi bölgesinde polis, yaklaşık 50 milyon adet sentetik uyuşturucu tablet ele geçirdi.

Bangkok Post'un haberine göre, ülke polisi ve askerler, Tayland'ın Myanmar sınırı yakınlarındaki Kanchanaburi bölgesinde bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda arama yapan güvenlik güçleri, yaklaşık 50 milyon adet uyuşturucu tablet buldu.

Uyuşturucu maddeye el koyan güvenlik güçleri, araçtaki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Bölge Temsilcisi Jeremy Douglas, ele geçirilen metamfetamin tabletlerinin, Tayland için "rekor sayıda" olduğunu ifade etti.

UNODC, haziranda yayımladığı raporda, Doğu ve Güneydoğu Asya'da sentetik uyuşturucu ticaretinin "aşırı seviyelere" yükseldiği konusunda uyarıda bulunmuştu.

Raporda, metamfetamin üretiminin çoğunun Myanmar, Laos ve Tayland sınırlarının kesiştiği "Altın Üçgen" adı verilen bölgede yapıldığına dikkati çekilerek uyuşturucu kartellerinin Andaman Denizi üzerinden Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya gibi ülkelere sevkiyat yaptığı kaydedilmişti.