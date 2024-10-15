  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. 50 yıl sonra bir ilk yaşandı: Sahra Çölü'nde sel meydana geldi
Takip Et

50 yıl sonra bir ilk yaşandı: Sahra Çölü'nde sel meydana geldi

Fas'ın güneydoğusunda, normalde bir yıldan uzun sürede düşen yağış, iki gün içinde yağdı. Fas'ın güneydoğusundaki Sahra Çölü'nde 50 yıldan bu yana ilk kez yaşanan sel çarpıcı fotoğraflar ortaya çıkarttı. İki gün süren yoğun yağış, nadir görülen bir su baskınına yol açtı ve yıllık ortalamaları geçti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
50 yıl sonra bir ilk yaşandı: Sahra Çölü'nde sel meydana geldi
Associated Press
Takip Et

Kuzey, orta ve batı Afrika'da 10 ülkeye yayılan Sahra Çölü, dünyanın en büyük sıcak çölü olarak biliniyor.

Fas Meteoroloji Kurumu'ndan Hüseyin Youabeb, "Bu kadar kısa sürede bu kadar çok yağış alalı 30 ila 50 yıl oldu" dedi.

Sahra Çölü'ndeki yoğun yağışlar, önümüzdeki aylarda bölgedeki hava durumunu değiştirebilir.
Güneydoğu Fas, dünyanın en kurak yerlerinden biri ve yaz sonunda nadiren yağış görülüyor.

Başkent Rabat'ın 450 kilometre güneyindeki Tagounite köyünde 24 saat içinde 100 milimetreden fazla yağış kayıtlara geçti.

BBC'de yer alan habere göre, meteoroloji uzmanları bu tür nadir yağışlara ekstratropikal fırtına adını veriyor. Fas Meteoroloji Kurumu Associated Press Haber ajansına yaptığı açıklamada hava daha çok nem tuttuğu için buharlaşmayı teşvik ettiğini ve bunun da daha çok fırtınaya yol açtığını belirtti.

Nasa'dan gelen uydu görüntüleri Zagora kasabası ve Tata şehri arasında, 50 yıldır kuru olan bir göl yatağının dolmaya başladığını gösteriyor.

Dünya Meteoroloji Örgütüne (WMO) göre, dünyadaki su döngüleri daha sık değişmeye başladı.

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo düzenlediği basın toplantısında "Artan sıcaklıkların bir sonucu olarak, hidrolojik döngü hızlandı. Aynı zamanda daha öngörülemez hale geldi. Ya çok az ya da çok fazla su yüzünden büyüyen bir sorunla karşı karşıyayız" dedi.

Küresel ısınma yüzünden, aşırı hava olayları daha sı görülürken, bilim insanları benzen fırtınaların gelecekte Sahra Çölü'nde yeniden yaşanabileceğini söylüyor.

Avrupa'da iç çatışma, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri...Avrupa'da iç çatışma, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri...Dünya
Elazığ'da deprem... Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: 'Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım'Elazığ'da deprem... Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: 'Daha büyük bir deprem olursa şaşırırım'Gündem
15 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...15 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Meteoroloji tek tek sıraladı: Yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve sis uyarısıMeteoroloji tek tek sıraladı: Yurt genelinde kuvvetli rüzgar ve sis uyarısıGündem

 

Dünya
Pentagon: Çin'in Tayvan çevresindeki tatbikatı "sorumsuz ve orantısız"
Pentagon: Çin'in Tayvan çevresindeki tatbikatı "sorumsuz ve orantısız"
İngiltere’de işsizlik beklenmedik şekilde geriledi
İngiltere’de işsizlik beklenmedik şekilde geriledi
İsrail'in gece boyu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in gece boyu Gazze'de düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli hayatını kaybetti
Avrupa'da iç çatışma, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri...
Avrupa'da iç çatışma, insan organı üretimi... İşte Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri...
Senegal 25 yıllık yeni kalkınma programını tanıttı açıkladı
Senegal 25 yıllık yeni kalkınma programını tanıttı açıkladı
İngiltere'ye rekor yatırım taahhüdü: 38 bin yeni istihdam hedefleniyor
İngiltere'ye rekor yatırım taahhüdü: 38 bin yeni istihdam hedefleniyor