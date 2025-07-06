51 kişi hayatını kaybetmişti! Trump, Kerr'i afet bölgesi ilan etti

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Texas'ın Kerr ilçesinde cesur ilk yardım ekiplerimizin ihtiyaç duyduğu kaynaklara hemen sahip olmalarını sağlamak için büyük bir afet beyannamesi imzaladım." ifadesini kullandı.

En az 51 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketini "akıl almaz bir trajedi" şeklinde nitelendiren Trump, bölgede birçok ailenin can kaybı yaşadığına ve hala bulunamayan bölge sakinleri olduğuna dikkati çekti.

Trump, hükümetin, Texas eyalet yönetimi ve diğer yetkililerle koordinasyon içinde olduğunu vurgulayarak, şu ana kadar felaket bölgesinde 850 civarında kişinin kurtarıldığı bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı, paylaşımında "Tanrı Texaslıları ve aileleri korusun." diye yazdı.

Ne olmuştu?

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr ilçesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

Selde en az 51 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump’ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.