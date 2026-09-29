54 yıl sonra yeniden gündemde: Çin’den Japonya’ya dört siyasi belge çağrısı

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Çin ile Japonya arasındaki ilişkilerde, iki ülkenin geçmişte imzaladığı siyasi belgeler yeniden gündeme geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Çin ile imzaladığı dört siyasi belgenin ruhuna bağlı kalması gerektiğini belirterek Tokyo yönetimine çağrıda bulundu.

Açıklama, Çin-Japonya Ortak Bildirisi'nin yayımlanmasının 54. yıl dönümü öncesinde geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, düzenlediği olağan basın toplantısında iki ülke ilişkilerinin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin-Japonya ilişkilerinin temelinde dört belge bulunuyor

Guo Jiakun, 54 yıl önce Çin ve Japonya liderlerinin Çin-Japonya Ortak Bildirisi'ni imzalayarak iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin resmen kurulmasının önünü açtığını belirtti.

Çin ile Japonya arasında imzalanan dört siyasi belge, ikili ilişkilerin siyasi ve hukuki temelini oluşturuyor. Belgelerin aynı zamanda Taiwan konusu gibi önemli meselelerde iki ülke arasındaki siyasi çerçeveyi belirlediği ifade edildi. Çin tarafı, söz konusu belgelerin içeriğinin farklı şekilde yorumlanmasına veya değiştirilmesine izin vermeyeceğini açıkladı.

Pekin'den Tokyo'ya siyasi taahhüt hatırlatması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo, mevcut Japon yönetiminin İkinci Dünya Savaşı dönemindeki işgal tarihinden gerekli dersleri çıkarmak yerine, Taiwan'da yaşanabilecek olası bir olağanüstü durumun Japonya'nın varlığını etkileyebilecek bir kriz olabileceğini savunduğunu belirtti.

Guo, Japonya tarafından dile getirilen bu yaklaşımın Çin-Japonya diplomatik ilişkilerinin kurulmasındaki temel amaçla bağdaşmadığını ve Japonya'nın Çin'e yönelik siyasi taahhütleriyle çeliştiğini ifade etti.

Çin, Japonya'nın askeri politikalarını da eleştirdi

Guo Jiakun, Japonya'nın sözde dış tehditleri gündeme getirerek yeniden silahlanma sürecini hızlandırdığını öne sürdü. Çinli sözcü, bu yaklaşımın İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşturulan uluslararası düzene yönelik bir meydan okuma olduğunu savundu. Guo, Japonya'nın bu yöndeki politikalarının bölgesel barış ve istikrar açısından tehdit oluşturduğunu belirtti.

“Tarihten ders çıkarılmalı”

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, iki ülke ilişkilerinin geleceğine ilişkin mesajında Japonya'nın geçmişte imzaladığı siyasi belgelere bağlı kalması gerektiğini vurguladı. Guo, Japonya'nın bu belgelerin temel amacını koruması durumunda Çin-Japonya ilişkilerinin doğru yönde ilerleyebileceğini ifade etti. Ayrıca Japonya'daki yöneticilere tarihten ders çıkarma, mevcut hataları düzeltme ve somut adımlarla dört siyasi belgenin temel amacına bağlı kalma çağrısı yaptı.

Çin tarafının mesajı, özellikle Taiwan ve Japonya'nın savunma politikaları üzerinden yaşanan görüş ayrılıklarının bulunduğu bir dönemde, iki ülke ilişkilerinin geçmişte belirlenen siyasi çerçeve üzerinden yürütülmesi gerektiği yönünde oldu.