58 yıl sonra bir ilk gerçekleşti: Ahmed Şara'nın New York'taki temasları niçin önemli?

Şam yönetimi bu anlaşmayla, İsrail ülkedeki hava saldırılarını durdurmayı ve İsrail askerlerinin Suriye'nin güneyinden çekilmesini güvence altına almayı umuyor.

"Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı hızlı, cesur ve tarihi bir adım"

Şara, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını "hızlı, cesur ve tarihi bir adım" olarak nitelendirerek övdü.

Trump ile ikili bir görüşme yapmayı umduğunu belirten Şara, uluslararası topluma da Suriye'ye yönelik tüm yaptırımları kaldırma çağrısı yaptı.

Şara'nın New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil birçok liderle çok sayıda ikili görüşme yapması yapması bekleniyor.

Ahmed Şara, 22 Eylül'de ise eski CIA Başkanı ve ABD Merkez Komutanı David Petraeus'un moderatörlüğünde Concordia Zirvesi'nde demokrasi ve güvenlik konulu bir sempozyuma katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'yla görüştü

Şara daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İki taraf, devam eden terörle mücadele çabaları, kayıp Amerikalıların bulunması için yapılan çalışmalar ve bölgesel güvenliğin artırılmasına yönelik çabalar kapsamında İsrail-Suriye ilişkilerinin önemi hakkında görüş alışverişinde bulundu" denildi.

Şara bu akşam da Ortadoğu Enstitüsü tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılacak ve enstitünün Suriye Girişimi Direktörü Charles Lister'ın sorularını yanıtlayacak.

BM Genel Kurulu'nda konuşacak

Şara, 24 Eylül'de BM Genel Kurulu'nda konuşacak.

Bu konuşmada Şam yönetiminin uluslararası arenada tecritini sona erdirme ve ülke ekonomisini canlandırmaya yönelik vizyonunu ortaya koyması, Suriye'ye yönelik tüm yaptırımların kaldırılması çağrısı yapması bekleniyor.

Suriye ekonomisi, ABD ve çok sayıda Batılı ülkenin, eski devlet başkanı Beşar Esad dönemindeki yaygın insan hakları ihlalleri nedeniyle uyguladıkları yaptırımlar yüzünden ağır darbe almıştı.

Suriye'den ABD'ye lider düzeyinde son ziyaret 1967'de yapılmış, dönemin Suriye Devlet Başkanı Nureddin Etasi BM Genel Kurulu'nda konuşmuştu.

1970'de Hafız Esad darbeyle işbaşına gelmiş, ölümü sonrası 2000'de oğlu Beşar Esad Suriye'nin yeni lideri olmuştu.

İki lider de ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirmedi ve BM Genel Kurulu'nda hiç konuşmadı.

Suriye'de son durum ne?

Suriye Merkez Bankası, 21 Eylül Pazar günü Mastercard ile yeni elektronik ödeme sistemlerini ülke pazarına sunmak için bir mutabakat zaptı imzaladı.

Mutbakat zaptı, Suriye ekonomisinin küresel finans sistemine yeniden entegre edilmesi yönünde atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

Anlaşma, ödeme altyapısının geliştirilmesini, yerel ve uluslararası kartların çıkarılmasını ve Suriyeli bankaların küresel ödeme ağlarına bağlanmasını içeriyor.

Suriye'de Esad rejiminin son bulmasının ardından ilk parlamento seçimleri de 5 Ekim'de yapılacak.

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, "tüm seçim bölgelerinde" oy verileceğini duyurdu.

Yerel temsilcilerden oluşan bölgesel seçim komiteleri 210 üyenin 140'ını seçecek.

Kalan 70 üye ise doğrudan Şara tarafından atanacak.