  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. 58 yıl sonra BM'de bir ilk! Şara: Ayağımızdaki pranga çözülmeli
Takip Et

58 yıl sonra BM'de bir ilk! Şara: Ayağımızdaki pranga çözülmeli

58 yıl sonra Birleşmiş Milletler kürsüsünden konuşan ilk Suriye lideri olan Ahmed Şara, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, "Ayağımızdaki pranga çözülmeli" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
58 yıl sonra BM'de bir ilk! Şara: Ayağımızdaki pranga çözülmeli
Takip Et

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Şara, konuşmasına Esad rejiminden bahsederek başladı:

"Ben Şam'dan geliyorum. Medeniyetlerin beşiği olan, dünyaya medeniyetin anlamını anlatan, birlikte nasıl yaşanılır, bunu dünyaya öğreten yerden geliyorum. Ancak Suriye 60 yıldır baskıcı bir iktidarın altında yaşadı. Uzun yıllar boyunca adaletsizliğe maruz kaldık. Ancak sonrasında onurumuzu elimize alarak yükseldik. Önceki rejim en kötü işkence yöntemlerini kullandı halkımıza karşı. Kimyasal silahlar kullandı. Bombardımanlar yaptı. Hapishanelerde işkence yaptı. Yerinden etti. Ülkemizi ayırdı, parçaladı. Dünyanın dört bir yanından savaşçılar getirdi. Önceki rejim 1 milyon masum insanı öldürdü ve milyonlarca insanı yerinden etti."

Ahmed Şara, baskıcı rejim altında yaşayan insanların rejimi devirmekten başka şansı olmadığını ifade etti:

"Halka kimyasal silahlar kullanılarak saldırıldı"

"İnsanlara, halka, kadınlara, çocuklara kimyasal silahlar kullanılarak saldırıldı. Bunların hepsi maalesef gerçekleşti. Bu insanların kendilerini örgütlemekten, askeri olarak örgütlenmekten başka şansı yoktu. Suçlu bir rejimi devirmek zorundaydılar."

Şara, konuşmasının devamında "Kayıplarımıza rağmen galip geldik. Çocuklarımızın geleceği için galip geldik. Mültecilerin geri dönmesi için galip geldik. Uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için galip geldik." ifadelerini kullandı.

Ahmed Şara "Size şu garantiyi veriyorum: Kan döken herkesin hukuk önünde hesap vermesi için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Ayağımızdaki pranga çözülmeli"

Şara, "Ayağımızdaki pranga çözülmeli" diyerek Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu. 

Şara İsrail'le ilgili açıklamasında ise, İsrail'in saldırılar gerçekleştirdiğini ancak ülkesinin diyaloğa açık olduğunu belirtti.

Şara diğer yandan, ekonomide kalkınma gibi konuları gündeme aldıklarını ve sivil ve askeri kurumlarda reform yaptıklarını dile getirirken "Suriye bugün kendini yeniden inşa ediyor." dedi.

Türkiye'ye teşekkür etti

Suriye Cumhurbaşkanı; Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere yanlarında duran ülkelere teşekkür ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştüGündem

 

Eurovision'da İsrail iddiaları! Azerbaycan'dan yanıt geldiEurovision'da İsrail iddiaları! Azerbaycan'dan yanıt geldiDünya

 

Dünya
ABD'li Özel Temsilcisi: Trump, Erdoğan görüşmesi Ortadoğu'da kaosu bitirmek için büyük fırsat
ABD'li Özel Temsilcisi: Trump, Erdoğan görüşmesi Ortadoğu'da kaosu bitirmek için büyük fırsat
İtalya, Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor
İtalya, Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor
Eurovision'da İsrail iddiaları! Azerbaycan'dan yanıt geldi
Eurovision'da İsrail iddiaları! Azerbaycan'dan yanıt geldi
Zelenskiy'den Putin'i durdurma çağrısı: Savaşı genişleterek sürdürmek istiyor
Zelenskiy'den Putin'i durdurma çağrısı: Savaşı genişleterek sürdürmek istiyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer bomba üretme peşinde değiliz
Kremlin'den Trump'ın benzetmesine cevap: Rusya kaplan değil gerçek bir ayıdır
Kremlin'den Trump'ın benzetmesine cevap: Rusya kaplan değil gerçek bir ayıdır