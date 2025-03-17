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59 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının çıkış anı kamerada

Kuzey Makedonya'nın Koçani şehrinde bir gece kulübünde çıkan yangının çıkış anı görüntülendi.

Haber Merkezi
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59 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının çıkış anı kamerada
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Kuzey Makedonya'nın doğusundaki Koçani şehrinde bir gece kulübünde çıkan yangın büyük bir felakete yol açtı. Yerel saatle 03.00 civarında meydana gelen olayda, 59 kişi yaşamını yitirirken, 155 kişi yaralandı. Yaralılardan 22'sinin durumu ağır. Yangının patlak verdiği anları gösteren görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

İşte yangının çıkış anı

Yangın kısa sürede tüm mekana yayıldı

Yangının çıkış anına ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Videolarda, sahnede yapılan ışık ve havai fişek gösterisinin ardından alevlerin aniden yükseldiği ve tavanın tutuştuğu anlar kaydedildi. Kalabalık panik içinde kaçışmaya çalışırken, yoğun duman kısa süre içinde tüm mekana yayıldı. Bu görüntüler, yaşanan facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Yangın sırasında içeride yaklaşık 500 kişinin olduğu açıklandı

Başkent Üsküp'e 100 kilometre uzaklıktaki gece kulübünde yangın sırasında içeride yaklaşık 500 kişinin bulunduğu belirtiliyor. Yetkililer, bu kişilerden sadece 250’sinin biletli olduğunu açıkladı.

Yangında yaralanan 155 kişi, başta Üsküp olmak üzere farklı hastanelerde tedavi altına alındı. 9 ağır yaralı, ambulans uçaklarla Türkiye'ye sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

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