6 ülke tek vizede birleşiyor: Schengen benzeri sistem geliyor

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Körfez İşbirliği Konseyi’nin (KİK) hazırladığı Schengen benzeri ortak vize uygulamasıyla, uluslararası turistlerin tek vize üzerinden 6 Körfez ülkesine seyahat edebilmesi planlanıyor.

6 ülkeye seyahat kolaylığı geliyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), bölgedeki seyahat sistemini önemli ölçüde değiştirecek ortak turist vizesi projesinde son aşamaya gelindiğini duyurdu.

Yeni vize sistemi; Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt olmak üzere 6 Körfez ülkesini kapsayacak.

Schengen sistemine benzer şekilde tasarlanan uygulama sayesinde uluslararası ziyaretçilerin her ülke için ayrı ayrı vize başvurusunda bulunmasına gerek kalmayacak. Turistler, tek bir vizeyle söz konusu ülkeleri kapsayan seyahat planı oluşturabilecek.

Körfez’de tek vize dönemi

"KİK Grand Tourist Visa" adıyla uygulamaya alınması planlanan yeni sistem, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt'i ortak bir vize çatısı altında buluşturacak.

Düzenlemeyle uluslararası turistlerin ülkeler arasındaki seyahatlerinde karşılaştıkları bürokratik işlemlerin azaltılması ve Körfez bölgesinin turizm açısından tek bir destinasyon olarak değerlendirilmesi hedefleniyor.

Körfez’in ortak vizesinde sona gelindi

KİK Genel Sekreteri Jasem Mohamed Albudaiwi, ortak turist vizesi için gerekli teknik altyapı çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini ve sistemin kısa süre içerisinde hayata geçirilmesinin planlandığını bildirdi.

Ortak vizenin hangi tarihte resmen yürürlüğe gireceği ise henüz açıklanmadı. Vize için ödenecek harç tutarı, ülkelerde izin verilecek kalış süreleri ve başvuruların hangi kanallar üzerinden gerçekleştirileceği gibi ayrıntıların üye ülkelerin içişleri bakanlıkları tarafından duyurulması bekleniyor.

Körfez’de seyahati kolaylaştıracak yeni dönem

Ortak turist vizesine yönelik çalışmalar sürerken Körfez ülkeleri arasında seyahati hızlandıracak bir başka uygulama da devreye alındı. Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn arasında biyometrik doğrulamayı esas alan tek noktalı kontrol sistemi uygulanmaya başlandı.

İlk etapta Abu Dabi ile Bahreyn havalimanları arasındaki seyahatlerde kullanılan sistem sayesinde yolcuların pasaport ve göç işlemleri kalkış yaptıkları noktada tamamlanıyor.

Böylece yolcuların varışlarının ardından yeniden göç kontrolünden geçmesinin ve bu noktalarda oluşan kuyrukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.