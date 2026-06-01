6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı

Fransa'da 6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" sanat eseri müzeden çalındı. Müze, muzun yenisiyle değiştirileceğini açıkladı.

Fransa'nın Metz kentinde yer alan Centre Pompidou Müzesi'nde sergilenen ve popüler kültürün önde gelen sanat eserlerinden biri olan "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı.

Müzede sergilenen eserdeki muzun yerinde olmadığı güvenlik görevlisi tarafından fark edilince durum polise aktarıldı. 

Müze yönetiminden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler hakkında "hırsızlık" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi. Müze yetkilileri, çalınan muzun yerine vakit kaybetmeden yenisinin yerleştirildiğini de aktardı.

"Komedi"

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın "Komedi" adını verdiği eser, Art Basel'in Miami'de düzenlediği sanat fuarında satışa çıkarılmıştı.

Sanatçının yaptığı bu üç eserin iki versiyonu 120 biner dolara alıcı bulurken üçüncü kopyası için 150 bin dolar fiyat belirlendiği açıklanmıştı.

"Altın klozeti" çalınmıştı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan, hiciv ağırlıklı heykel ve enstalasyon çalışmalarıyla tanınıyor.

Sanatçının 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel, 2019'da İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı.

