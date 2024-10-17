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78 yaşındaki Trump: Sadece aptallar yaşlıları üst düzey görevlere getirir

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı 78 yaşındaki Donald Trump, "sadece aptal insanların, yaşlıları üst düzey federal görevlere getireceğini" söyledi. Trump, yaşını, zihinsel uygunluğunu ve hizmet etme yeteneğini sorgulayan Demokratlar için sık sık hedef haline getiriliyor.

Haber Merkezi
AA
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78 yaşındaki Trump: Sadece aptallar yaşlıları üst düzey görevlere getirir
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Bloomberg News'e konuşan Trump, Yüksek Mahkeme'deki pozisyonlarla ilgili olarak "Sadece aptal insanlar, yaşlıları (yüksek pozisyonlara) koyar." ifadesini kullandı.

Röportajda 78 yaşında ABD başkanlığı için yarıştığı hatırlatılan Trump, bu yorumu geçiştirdi ve kendi yaşıyla ilgili soruyu görmezden geldi.

Trump, ABD tarihindeki en yaşlı başkan adayı

Trump, Beyaz Saray'da dört yıllık bir dönem için daha yarışıyor ve şu anda ABD tarihindeki en yaşlı başkan adayı. Cumhuriyetçi aday, 5 Kasım'da seçilmesi halinde 2029 yılında görev süresini tamamladığında 82 yaşında olacak.

Trump, yaşını, zihinsel uygunluğunu ve hizmet etme yeteneğini sorgulayan Demokratlar için sık sık hedef haline getiriliyor.

Öte yandan, Trump'ın ifadeleri, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının da tepkisine yol açtı.

Daha önce New York Yüksek Mahkemesi için bilişsel değerlendirmeler yapmış olan klinik psikolog Dr. Ben Michaelis, The Independent gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ı şahsen muayene etmediğini, bu nedenle resmi bir teşhis koyamayacağını, ancak eski başkanın, Harris'e karşı tartışmasını izlediğini vurguladı. Michaelis, Trump'ın "bilişsel açıdan gerçekten güçlü bir yerde olmadığını" dile getirdi.

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