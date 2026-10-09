8 ülke, ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi

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UCM'nin kurucu sözleşmesi Roma Statüsü'ne taraf olan İngiltere, Kanada, Danimarka, Almanya, Fransa, İtalya, Japonya ve Hollanda dışişleri bakanları, ABD'nin UCM'ye yaptırım uygulama kararına ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin, UCM'nin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve bütünlüğüne yönelik süregelen ve sarsılmaz desteği yeniden teyit ettiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"UCM'nin kararlı destekçileri olarak, ABD tarafından mahkemeye uygulanacağı açıklanan yaptırımlardan üzüntü duyuyor ve bunlara güçlü şekilde karşı çıkıyoruz. Mahkemenin, Roma Statüsü kapsamındaki görevini yerine getirmeye devam edebilmesi için bu tür tedbirlere karşı hazırlık amacıyla yürüttüğü çalışmaları takdirle not ediyor ve mahkemenin bunu yapabilmesini sağlama konusundaki sarsılmaz desteğimizin altını çiziyoruz."

"Kurallara dayalı uluslararası sistemi savunmak için birlikte çalışacağız"

Açıklamada, bu yaptırımların yürürlüğe konulması halinde, mahkemenin çalışmaları, kendini işine adamış personeli ve onların aileleri üzerinde önemli etki yaratacağına işaret edildi.



Açıklamada, bu kişilerin, en ciddi uluslararası suçlarla itham edilenleri adalet önüne çıkarmak ve mağdurları desteklemek için her gün çalıştığı ifade edildi.

Söz konusu ülkelerin, UCM'ye destek konusunda birlik içinde olmayı ve Aralık 2026'da Taraf Devletler Meclisi'ne hazırlanırken taraf olmayan devletlerle yapıcı ve kapsayıcı diyaloğa bağlı kalmayı sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, "Mahkemenin hayati çalışmalarını desteklemek, kurallara dayalı uluslararası sistemi savunmak ve hesap verebilirliği ilerletmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." denildi.

ABD'nin UCM'ye yönelik yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından UCM'ye yaptırım kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, sosyal medya hesabından yaptığı video paylaşımında, UCM'ye yönelik aldıkları yaptırım kararını savunarak, "Başkan Trump, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Amerikalıları yargılamasına asla izin vermeyecektir. İşte bu nedenle bugün ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesine yaptırım uyguluyor." ifadelerini kullanmıştı.

"Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." diyen Rubio, "Bunu yapmazlarsa ABD, Amerikalılar artık tehdit altında kalmayana kadar UCM'yi adım adım yıkmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Mahkeme, Kasım 2024'te Gazze'deki soykırımı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise söz konusu karara şiddetle itiraz etmiş ve kararı tanımadığını dile getirmişti.

Washington yönetimi, ağustos ayında Mahkeme Başkanı Tomoko Akane de dahil olmak üzere UCM yargıçlarına ve savcılarına yaptırım uygulamıştı.