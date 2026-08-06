8 ülkeden Gazze Şeridi için tarihi çağrı: Saldırılar en ağır şekilde kınandı

Yayımlanan ortak açıklamada; Gazze Şeridi’nde sağlık kuruluşlarının, tıbbi altyapının ve sivil yerleşim alanlarının bombalanması sert bir dille eleştirildi. Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere masum sivillerin hayatını kaybetmesinden duyulan derin öfke vurgulanarak, yaşanan can kayıplarına karşı sekiz ülke adına en güçlü şekilde kınama ve tepki dile getirildi. Bölgedeki hastanelerin işlevsiz hale getirilmesinin ve ambulansların vurulmasının insani bir felakete yol açtığı, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle binlerce yaralının tedaviye ulaşamadığı vurgulandı.

Hukuki sorumluluk ve kesintisiz yardım çağrısı

Bildiride, uluslararası hukukun temel ilkelerine dikkat çekilerek sivillerin emniyeti ile insani yardım görevlilerinin can güvenliğinin eksiksiz sağlanması gerektiği hatırlatıldı. Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardımların hiçbir engelle karşılaşmadan, güvenli ve süratli bir şekilde ulaştırılmasının uluslararası toplumun kaçınılmaz bir sorumluluğu olduğu kararlılıkla aktarıldı. Diplomatik kaynaklar, bu ortak duruşun uluslararası ceza mahkemeleri nezdinde yürütülen süreçler için de önemli bir hukuki ve siyasi dayanak oluşturacağını belirtiyor.