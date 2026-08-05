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83 yıl önce batmıştı: Alman torpido botunun enkazına ulaşıldı

Yunanistan'ın İyon Denizi açıklarında, 2. Dünya Savaşı'nda batan Alman torpido botu LS 6'nın enkazı, 83 yıl sonra yaklaşık 96 metre derinlikte bulundu.

Haber Merkezi
AA
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83 yıl önce batmıştı: Alman torpido botunun enkazına ulaşıldı
Temsili
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Dalış ekibi AegeanTec tarafından yapılan açıklamada, uzun yıllar süren teknik araştırmaların ardından enkazın yerinin tespit edildiği, teknenin deniz tabanında neredeyse dik durumda ve büyük ölçüde sağlam halde bulunduğu belirtildi.

Enkazın kimliği, gövde yapısı, Junkers Jumo motorları, teknenin boyutları ve pruvasında halen bağlı bulunan çekme halatı gibi teknik özellikler incelenerek doğrulandı.

Araştırmayı yürüten ekip, LS 6'nın, İtalya'nın 1943'te teslim olmasının ardından Ege'deki Alman deniz operasyonlarında kullanılmak üzere bölgeye getirildiğini, daha sonra İngiliz hava saldırısında hasar gördüğünü ve tamir edilmek üzere Pire Limanı'na çekildiği sırada İyon Denizi açıklarında battığını açıkladı.

Dalış ekibi, LS 6'nın dünyada bugüne kadar tespit edilen tek Leichte Schnellboot sınıfı torpido botu enkazı olduğunu belirterek, keşfin denizcilik tarihi ve su altı arkeolojisi açısından önemli veriler sağlayacağını ifade etti.

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