84 yardım tırı Gazze'ye ulaştı

Ablukanın 22'nci gününde Mısır Kızılayına bağlı gıda, ilaç ve insani yardım taşıyan 84 tırın Gazze'ye ulaştığı haberi geldi. Refah Kapısı'ndan yola çıkan tırlar için yollar sadece birkaç saat açık tutuldu.

Kahire'de basın toplantısında konuşan Mısır Kızılay Müdürü Rami en-Nazır, Gazze Şeridi'nde insani durumun tehlikeli boyutta olduğunu, büyük miktarda yardım girişinin sağlanması için insani yolların sadece birkaç saat değil birkaç gün süreyle açılması çağrısında bulundu.

Mısır Kızılayına bağlı gıda, ilaç ve insani yardım taşıyan 84 tırın Gazze'ye ulaştığını belirten Nazır, diğer ülkelerden gelen ve Gazze'ye ulaşan yardımlar hakkında bilgi vermedi.

Mısır Kızılayı, Türkiye dahil çeşitli ülkelerden Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye ulaştırılmasını organize ediyor. İsrail'in, Mısır'dan Gazze'ye yardım malzemeleri girişinde sıkıntılar çıkardığı ifade ediliyor.