85 milyon dolarlık yatırım turu: Intel CEO’su elektrikli motosiklet şirketine katıldı

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Hintli elektrikli motosiklet üreticisi Ultraviolette, büyüme planları kapsamında önemli bir yatırım turunu tamamladı. Şirket, Intel CEO’su Lip-Bu Tan’ı danışman olarak görevlendirirken toplam 85 milyon dolarlık yatırım sağladı. Yatırım turuna derin teknoloji alanında faaliyet gösteren Yali Capital ve TDK Ventures'ın yanı sıra mevcut yatırımcılar da katıldı. Lip-Bu Tan da yatırım turunda yer alan isimler arasında bulunuyor.

Yeni Kaynak Üretim Kapasitesini Artıracak

Ultraviolette, elde ettiği yeni sermayeyi üretim faaliyetlerini büyütmek ve ürün gamını genişletmek için kullanacak. Şirketin mevcut modellerinin üretiminin artırılmasının yanı sıra önümüzdeki dönemde piyasaya çıkması planlanan Tesseract ve Shockwave modellerinin geliştirilmesi ve lansman süreçleri de yeni yatırımla desteklenecek. Ultraviolette ayrıca yeni nesil elektrikli araç platformları üzerinde çalışmalarını sürdürecek.

Hedefte ABD Pazarı Var

Hindistan ve Avrupa'da faaliyet gösteren Ultraviolette, uluslararası büyüme planlarını da hızlandırmayı hedefliyor. Şirket, 2027 yılında ABD pazarına giriş yapmayı planlıyor. Bunun yanı sıra Latin Amerika ve Güneydoğu Asya'daki varlığını genişletmeye hazırlanıyor. Ultraviolette'in mevcut faaliyet alanı Avrupa ve Hindistan'ı kapsarken, yeni yatırım şirketin uluslararası operasyonlarını genişletme planının finansal dayanaklarından biri olacak.

Lip-Bu Tan Danışmanlık Görevini Üstlenecek

Intel CEO'su Lip-Bu Tan, yatırımcı olarak katıldığı turun yanı sıra Ultraviolette'te danışmanlık görevini de üstlenecek. Tan'ın katılımı, şirketin elektrikli araç teknolojileri ve küresel büyüme hedefleri açısından dikkat çeken gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor.

İki Yeni Model Geliyor

Yeni finansman, Ultraviolette'in ürün yelpazesini genişletme çalışmalarında da kullanılacak. Şirket, mevcut elektrikli motosikletlerinin üretimini artırırken Tesseract ve Shockwave adlı iki yeni modelin piyasaya sunulmasına hazırlanıyor. Yeni nesil elektrikli araç platformlarının geliştirilmesi de yatırımın kullanım alanları arasında yer alıyor. Ultraviolette böylece üretim kapasitesini artırırken Hindistan dışındaki pazarlarda da büyüme hedefini sürdürecek.