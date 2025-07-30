8,8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi, tarihteki en büyük 10 depremden biri olarak kayıtlara geçti

Bölgede acil durum, ABD ve Japonya gibi çevre ülkelerde ise tsunami uyarısı ilan edilmesine yol açan 8,8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi, 1952'den bu yana bölgede yaşanan en büyük doğal afetlerden biri oldu.

Rusya'da meydana gelen depremin ardından tarihte yaşanan büyük depremler ve bunların yıkıcı sonuçları belli oldu.

1960 yılında meydana gelen ve merkez üssü Şili olan 9,5 büyüklüğündeki Valdivya depremi, yüksek tsunami dalgalarına yol açmış ve 1600'den fazla kişinin ölümü, binlerce kişinin yaralanmasıyla sonuçlanmıştı. Bu deprem, tarihte kayıt altına alınabilmiş en büyük deprem olarak biliniyor.

Alaska'da 1964 yılında yaşanan 9,2 büyüklüğündeki deprem, neredeyse 5 dakika sürmüş ve ardından meydana gelen tsunami dalgalarının da etkisiyle yaklaşık 130 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

2004'te Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremde de Asya'nın güneyi ve güneydoğusu ile Doğu Afrika'da yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybetmişti.

Japonya'nın Tohoku bölgesinde 2011'de yaşanan 9,1 büyüklüğündeki deprem, Fukuşima Nükleer Santrali'nde sızıntıya sebep olan yüksek tsunami dalgalarına yol açmış, 18 binden fazla kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

Bugünkü depremin yaşandığı Kamçatka bölgesi, 1952 yılında da büyük bir depremin merkez üssü olmuştu. 9 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmazken Hawaii'yi vuran ve dalga boyu 9,1 metreyi bulan tsunamiye neden olmuştu.

2010'da Şili'nin başkentine yakın Biobio kıyılarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem 1,5 dakika sürmüş ve tsunamiye sebep olmuştu. Afetlerde 500'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Şili'nin yanı sıra Peru, Ekvador, Kolombiya, Kosta Rika ve Panama gibi Latin Amerika ülkeleri, deprem sonrası oluşan tsunamiden etkilenmişti.

Ekvador kıyıları yakınında 1906'da yaşanan 8,8 büyüklüğündeki deprem ve ardından meydana gelen tsunami yaklaşık 1500 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı.

1965'te Alaska'da meydana gelen 8,7 büyüklüğündeki deprem 11 metrelik tsunami dalgalarını tetiklerken can kaybına yol açmamıştı.

Tibet'te 1950 yılında 750 ila 1500 arasında kişinin ölümüne ve düzinelerce köyün yok olmasına neden olan deprem de 8,6 büyüklüğündeydi.

2012'de Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 8,6 büyüklüğündeki depremde ise büyük can kayıpları yaşanmamıştı.