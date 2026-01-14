9 bebek hayatını kaybetmişti: Rusya'daki hastanenin başhekimi gözaltına alındı
Rusya Soruşturma Komitesi, Novokuznetsk kentinde 9 bebeğin hayatını kaybettiği doğum hastanesinin başhekiminin gözaltına alındığını bildirdi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Novokuznetsk Şehir Klinik Hastanesi No.1'de 9 bebeğin ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, soruşturma kapsamında hastanenin başhekimi Vitaliy Heraskov ve hastanedeki Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Konstantin Lukaşev'in taksirle ölüme neden olma şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.
Daha önce Kuzbass (Kemerovo) bölgesinin Sağlık Bakan Yardımcılığı yapan Heraskov, 2024'te Novokuznetsk Şehir Klinik Hastanesine başhekim olarak atanmıştı.
Kemerovo Bölgesi Sağlık Bakanlığı, dün, Novokuznetsk şehrindeki doğum hastanesinde 9 bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.
Faaliyetleri, hijyenik ve epidemiyolojik durum nedeniyle geçici olarak durdurulan hastanede denetim başlatılmıştı.