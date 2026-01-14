  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. 9 bebek hayatını kaybetmişti: Rusya'daki hastanenin başhekimi gözaltına alındı
Takip Et

9 bebek hayatını kaybetmişti: Rusya'daki hastanenin başhekimi gözaltına alındı

Rusya Soruşturma Komitesi, Novokuznetsk kentinde 9 bebeğin hayatını kaybettiği doğum hastanesinin başhekiminin gözaltına alındığını bildirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
9 bebek hayatını kaybetmişti: Rusya'daki hastanenin başhekimi gözaltına alındı
Takip Et

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Novokuznetsk Şehir Klinik Hastanesi No.1'de 9 bebeğin ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında hastanenin başhekimi Vitaliy Heraskov ve hastanedeki Yoğun Bakım Ünitesi Başkanı Konstantin Lukaşev'in taksirle ölüme neden olma şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

Daha önce Kuzbass (Kemerovo) bölgesinin Sağlık Bakan Yardımcılığı yapan Heraskov, 2024'te Novokuznetsk Şehir Klinik Hastanesine başhekim olarak atanmıştı.

Kemerovo Bölgesi Sağlık Bakanlığı, dün, Novokuznetsk şehrindeki doğum hastanesinde 9 bebeğin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.

Faaliyetleri, hijyenik ve epidemiyolojik durum nedeniyle geçici olarak durdurulan hastanede denetim başlatılmıştı.

Rusya'da enfeksiyon alarmı: Doğum hastanesindeki 9 bebek öldüRusya'da enfeksiyon alarmı: Doğum hastanesindeki 9 bebek öldüDünya
Mevduat faizinde son durum! 100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?Mevduat faizinde son durum! 100 bin, 250 bin, 500 bin ve 1 milyon TL’nin aylık getirisi ne kadar?Ekonomi
Şaşırtan yasak kaldırılıyor: Sokakta top oynamak artık suç sayılmayacakŞaşırtan yasak kaldırılıyor: Sokakta top oynamak artık suç sayılmayacakDünya
Dünyaca ünlü marka, iflas koruma başvurusunda bulunduDünyaca ünlü marka, iflas koruma başvurusunda bulunduŞirket Haberleri

 