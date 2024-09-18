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Çağrı cihazları patladı, 9 kişi öldü, 2800 kişi yaralandı: Şirket, üretici firmanın adını açıkladı

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, Lübnan'da 9 kişinin öldüğü, 2800'e yakın kişinin de yaralandığı olaydaki çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıkladı. Şirket, marka lisansı verdikleri "BAC" isimli firmayı işaret etti.

Haber Merkezi
AA
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Çağrı cihazları patladı, 9 kişi öldü, 2800 kişi yaralandı: Şirket, üretici firmanın adını açıkladı
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Tayvan merkezli Gold Apollo şirketi, Lübnan'da çok sayıdaki Hizbullah mensubunun üzerinde infilak ettirilen çağrı cihazlarını kendisinin üretmediğini açıklayarak, marka lisansı verdikleri "BAC" isimli firmayı işaret etti.

Gold Apollo şirketi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "AR924" modeli çağrı cihazlarının üretiminde herhangi bir yetkilerinin olmadığı ifade edildi.

"Biz sadece marka yetkisi veriyoruz ve bu ürünün tasarımında veya üretiminde hiçbir dahlimiz yok." ifadeleri yer alan açıklamada bu cihazların üretiminin yalnızca marka lisansı kullanma yetkisi verdikleri "BAC" isimli şirkete ait olduğu belirtildi.

Tayvan basınında yer alan haberlere göre de Gold Apollo Yöneticisi Hsu Ching Kuang, düzenlediği basın toplantısında, bu cihazların Tayvan'da değil, yurt dışında üretildiğini anlattı.

Hsu, patlatılan cihazların Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan "BAC Consulting Ltd" isimli şirket tarafından üretildiğini ve bu firmayla 3 yıl önce yetkilendirme sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti.

Patlamaların ardından Lübnanlı sosyal medya kullanıcılarının dolaşıma soktuğu görsellerde yer alan hasar görmüş çağrı cihazlarının marka ve modelinin "Gold Apollo Rugged Pager AR924" olduğu görülmüştü.

 

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu 1'i çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

 

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