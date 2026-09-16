9 uydu aynı anda uzaya gönderildi: Çin’den iki yeni rekor

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Çin, denizden gerçekleştirdiği uzay fırlatmasında iki yeni ulusal rekora imza attı. Gravity-1Y3 taşıyıcı roketiyle 9 uydu uzaya gönderilirken uydular planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Fırlatma, Beijing saatiyle 16 Eylül saat 06.00'da, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından Shanghai'nin doğusundaki deniz açıklarından gerçekleştirildi.

9 uydu aynı anda yörüngeye taşındı

Görev kapsamında Uzay Yelkeni Takımyıldızı ağına dahil edilecek 8 uydu ile ultra yüksek hızlı kablosuz iletişim teknolojisinin testinde kullanılacak bir uydu uzaya gönderildi. Gravity-1Y3 roketinin taşıdığı 9 uydu, fırlatmanın ardından planlanan yörüngeye başarıyla yerleştirildi.

İki ulusal rekor birden

Roketin geliştiricisi Orienspace tarafından yapılan açıklamaya göre görev, Çin'in denizden gerçekleştirilen roket fırlatmaları açısından iki yeni ulusal rekora sahne oldu.

Kırılan ilk rekor, tek seferde denizden fırlatılan yükün ağırlığı alanında gerçekleşti. Diğer rekor ise ulaşılan yörünge yüksekliğiyle ilgili oldu.

3 tonun üzerinde yük, yaklaşık 800 kilometre irtifa

Görevde taşınan net faydalı yükün 3 tonu aştığı belirtildi. Uydular ise yaklaşık 800 kilometre irtifadaki yörüngeye yerleştirildi. Elde edilen sonuçların, denizden fırlatma modelinin orta ve büyük ölçekli uydu taşıma görevlerinde kullanılabileceğini ortaya koyduğu bildirildi.