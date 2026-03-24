90 yaşındaki kadın piyangodan 1.5 milyon Euro kazandı

Almanya’nın Berlin kentinde yaşayan 90 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz pazar günü düzenlenen çekilişte büyük ikramiyenin sahibi oldu. Alman Televizyon Piyangosu tarafından gerçekleştirilen çekilişte 1,5 milyon Euro (yaklaşık 77 milyon TL) kazanan talihlinin, bu büyük şansı doğum gününden kısa süre sonra elde ettiği öğrenildi.

90 yaşındaki talihli parayı tek seferde aldı

Kazanan kişinin 1.5 milyon Euro'yu tek seferde almak yerine her ay 5 bin euro maaş almayı seçebileceği biliniyor. Ancak yaşı nedeniyle kadının ikinci seçeneği tercih etmediği öğrenildi.

Alman gazetesi Tagesspiegel'e konuşan piyango yetkilileri de kadının kazancını "sıra dışı" olarak değerlendirdi. Yetkililer ayrıca kadının ödülünden "uzun yıllar faydalanabilmesini" umduklarını söyledi. Söz konusu piyangoda büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 10 milyonda 1 olarak açıklandı.

Büyük ikramiye altı haftada bir veriliyor

Yaklaşık 70 yıldır düzenlenen Alman Televizyon Piyangosu'nda biletler hem internet üzerinden hem de satış noktalarından alınabiliyor.

Her biletin benzersiz olduğu sistemde, kazananlar ödüllerini paylaşmak zorunda kalmıyor. Ancak klasik piyangodan farklı olarak, önceki çekilişte kazanan çıkmasa bile ödülün miktarı artırılmıyor. 1.5 milyon Euro'luk büyük ödül ise yalnızca altı haftada bir yapılan özel çekilişlerde veriliyor.