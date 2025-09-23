900 yıllık Appleby Kalesi satışa çıkarıldı: İşte fiyatı...

Britanya’da halen 20’den az yerleşik Norman kalesi bulunuyor ve bunların çoğu Kraliyet Ailesi’ne ait. Bu durum, bir kaleyi satın alma fırsatlarını oldukça sınırlıyor.

Ancak önümüzdeki ay, Cumbria’daki 900 yıllık Appleby Kalesi, başlangıçta 9,5 milyon sterlin olan satış fiyatının düşürülmesinin ardından 5,5 milyon sterlinlik ( 7.4 milyar dolar) rehber fiyatıyla açık artırmaya çıkacak.

Tarihi ve mirası

Telegraph'ın haberine göre, 12. yüzyılda inşa edilen kale, İngiltere kralları Henry II, Aslan Yürekli Richard ve Richard III dahil olmak üzere birçok İngiliz kralı tarafından kullanıldı.

Kalenin tarihi, İngiliz İç Savaşı sırasında kısmen tahrip edilmesi ve sonrasında aristokrat Lady Anne Clifford tarafından kapsamlı bir restorasyonla yeniden inşa edilmesiyle devam etti.

Grade I listesinde yer alan Appleby Kalesi, 25 dönümlük park alanı içinde konumlanıyor. 23 yatak odası, 19 banyo, spor salonu, sauna ve jakuzi gibi modern olanaklara sahip. Ayrıca bir yuvarlak kule, Norman kalesi ve üç adet köy evi de mülkün parçası.

Kalenin şimdiki sahibi Sally Nightingale, 2009’da mülkün sahibi olduktan sonra kaleyi düğün, konferans ve rehberli turlar için açtı ve “kayda değer bir miktarda para” harcadığını BBC’ye açıklamıştı.

Nightingale, Lady Anne’in izinden gitmeye çalıştığını belirterek, “Bu kolay olmadı çünkü o bir ikon. İç Savaş’ta Oliver Cromwell’e karşı durdu ve ‘kalelerimi yıkın, cebimdeki her kuruş için yeniden inşa edeceğim’ dedi” sözlerini aktardı.

Benzersiz konum ve yatırım potansiyeli

Estate ajansı Knight Frank’in temsilcisi Peter Mayo, “Yeni sahipler için kalenin sunduğu olanaklar sınırsız” dedi.

Appleby Kalesi, açık artırmada 30 Ekim’de satışa sunulacak. Ancak mülk, pazarlıkla veya doğrudan piyasada alıcı bulursa açık artırmaya çıkmadan da satılabilir.