90’ların popüler kokuları trend oldu! Yarısı boş parfüm şişesi binlerce lira değerinde

Kullanmayı kıyamadığınız, anneanneniz, babaannenizden kalan ya da bir köşede unutulmuş parfüm şişeniz binlerce lira, dolar hatta sterlin değerinde olabilir.

Nadir olan bazı parfümler trend oldu

Banyo dolabınızın arkasında uzun zamandır unutulmuş bir parfüm şişesi bulursanız, atmayın. Yarı boş veya tamamen kullanılmış olanlar bile yüzlerce hatta binlerce pound değerinde olabilir. İngiltere’de nadir bir özelliğe sahip Chanel No 5 şişeleri 13.000 sterline alıcı buluyor.

1990'lardan kalma eski parfümler bir anda 500 sterline kadar alıcı bulurken, geçen ay Chanel No 5'in ilk şişe parfümü 13.000 sterline satıldı.

Rene Lalique imzalı sınırlı sayıda üretilen buzlu istiridye kabuğu şişesi, 1939 yılında satın alındıktan sonra 2006 yılında bir açık artırmada 171.000 sterline, 1912 yılından kalma vintage Guerlain Flacon Vinaigrier Ottoman ise 2010 yılında 50.700 sterline satıldı.

Geçmişin ikonik kokularının hayranları artıyor

Son on yılda bazı nadir parfümlere talebin 10 kat artmasına neden olan Gucci ve Yves Saint Laurent gibi markaların üretimi durdurulan ürünlerin hayranları. Geçmişin en ikonik kokularını almak isteyen gençler son dönemde retro cazibesine giderek daha fazla kapılıyor.

Doksanların kokuları revaçta

Orta yaş grubu parfüm tutkunları genellikle gençliklerini hatırlatan kokuları arıyor.

Çoğunun üretimi durdurulduğundan pek çok kişi de ikinci el parfümlere yöneldi. Bu da, eski şişelerin fiyatını yükseltiyor. Öyle ki kullanılmış veya mükemmel durumda olmayanlar bile, yarı boş parfümler bile alıcı buluyor.

Doksanlarda genç olanlar, nostalji akımına kapılıp, o dönemde popüler olan parfümlere ilgi gösteriyor. Bu da fiyatlarını artırıyor.

Daily Mail'e konuşan parfümcü ve vintage koku koleksiyoncusu Sarah McCartney, “Çoğu parfümler moda ve zevkteki değişiklikler nedeniyle artık üretilmiyor. Bu, artık bulunmayan parfümlere ayrıcalıklı bir hava katıyor ve nadir olmaları onları daha değerli hale getiriyor,' diyor.

McCartney şunu da ekliyor:

'Büyürken hatırladıkları kokuları satın almak isteyen nostaljik hayranlardan büyük ilgi var. Bu, 1990'lardan kalma parfümlere olan talebi artırıyor.'

Mühürlü bir şişe 500 sterlin değerinde

Kadınlar için Gucci Envy parfümü 1997'de piyasaya sürüldü ve bir yıl sonra Envy for Men piyasaya çıktı. Koku 1998'de durduruldu ancak hala mühürlü bir şişe için 500 £ ödemeye istekli çok sayıda hayran var. Birkaç kez kullanılmış olsa bile 200 £'a satılabilir. Bu da neredeyse ilk piyasaya sürüldüğünde satıldığı fiyatın on katı.

Koleksiyoncular keşif yolculuğunda

Koleksiyoncuların yeniden keşfettiği diğer parfümler arasında 1994'te piyasaya sürülen ve o zamandan beri birkaç özel edisyonu yayınlanan CK One da yer alıyor. İlk edisyonlar yaklaşık 100 £'a satılabiliyorken, 2013'ten kalma bir 'One Summer' varyasyonu nadirliği çevrimiçi açık artırma sitesi eBay'de 440 £'a sunuluyor.

Boş şişeler bile değer taşıyabilir

Parfüm şişelerinin ikonik şekilleri, parfüm açılıp kullanılsa bile cam eşyaların koleksiyonluk olmasını sağlıyor.

Staffordshire'daki Richard Winterton Müzayede Evi'nde değerleme uzmanı ve müzayedeci olan David Fergus, boş şişelerin bile binlerce dolar değerinde olabileceğini söylüyor.

Fergus, “Kadınlar, modern geri dönüşüm fikri ortaya çıkmadan çok önce, bir asır önce, çeşitli parfümleri yatak odalarında saklıyor ve eski şişelerini yeniden dolduruyorlardı. Parfüm üreticileri bunun farkındaydı, bu yüzden şişelerin çekici tasarımlara sahip olmasını sağladılar, böylece evin hanımı onları her zaman tuvalet masasını süslerken görmek isterdi. Bu, koleksiyoncuların kendi haklarında eski parfüm şişelerine sahip olmak istedikleri anlamına geliyor. Bir ailenin, bir zamanlar anne-babasına veya büyükanne ve büyükbabasına ait olan yatak odasını temizlerken keşfettiği eski parfüm şişelerini düzenli olarak açık artırmayla satıyoruz” diyor.

Chanel No 5, Gabrielle 'Coco' Chanel tarafından 1921'de piyasaya sürüldü ve minimalist tasarımının bir viski sürahisinden esinlendiği düşünülüyor. Sworders Fine Art Auctioneers, bu parfümün boş bir şişesini Ocak ayında 13.000 £'a sattı. Bu erken tasarım nadirdir çünkü 1924'te daha tıknaz bir kare şekline dönüştürülmüştür.

Sworders'ta uzman olan Zachary Woodhouse şunları söylüyor:

“Ne yazık ki, bu ilk şişelerde kullanılan cam, müşterilere gönderilemeyecek kadar inceydi ve bu erken örneklerin çoğu kırıldı; bu da böyle şişeleri daha da nadir hale getirdi.”

İkonik tasarımlar da var

Bir diğer ikonik tasarım ise İtalyan moda tasarımcısı Elsa Schiaparelli'nin 1937 tarihli manken şeklindeki Shocking şişesidir. Eğrilerin Hollywood ekran efsanesi aktris Mae West'in figüründen esinlenerek yapıldığına inanılmaktadır.

Uzun süre üretimi durdurulmuş olmasına rağmen 1997'de Dragoco'dan parfümcü Martin Gras tarafından benzer bir tasarım kullanılarak yeniden piyasaya sürüldü. Erken orijinal şişe için 1.000 £ ve yeniden basılan örnekler için 500 £ ödeyebilirsiniz.