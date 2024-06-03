93 yaşındaki medya milyarderi Rupert Murdoch 5. kez evlendi

Avustralya kökenli ABD’li medya patronu Rupert Murdoch 5. kez evlendi. 93 yaşındaki Murdoch, Rus asıllı bilim insanı Elena Zhukova ile dünyaevine girdi.

The Sun gazetesi, çiftin nikah töreninden kareleri yayınladı. Birkaç aydır birlikte olan çift, Kaliforniya'da evlendi.

Emekli olan moleküler biyolog Zhukova 67 yaşında.

Murdoch ile Zhukova'nın, medya patronunu eski eşi Wendi Deng'in ev sahipliği yaptığı bir aile buluşmasında tanıştığı belirtildi. Murdoch ile Deng, 14 yıl evli kaldı ve 2013'te ayrılma kararı aldı.

Daha önce 4 kez evlendi

Medya patronu son olara Ann Lesley Smith ile nişanlanmıştı ancak çift iki hafta sonra geçtiğimiz yıl Nisan ayında ayrılma kararı aldı. Murdoch, daha önce 4 kez nikah masasını oturdu.

Rupert Murdoch; 1956'dan 1967'ye kadar Avustralyalı uçuş görevlisi Patricia Booker ile 1967'den 1999'a kadar İskoç asıllı gazeteci Anna Mann ile 1999'dan 2013'e kadar da Çin doğumlu girişimci Wendi Deng ile evliydi. Murdoch, son eşi ünlü eski model Jerry Hall’dan 2022 yılında ayrıldı.