  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB, 19. Rusya yaptırım paketi kapsamında ABD’ye heyet gönderme kararı aldı
Takip Et

AB, 19. Rusya yaptırım paketi kapsamında ABD’ye heyet gönderme kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarla ilgili çalışmalara hız verdiklerini, bu kapsamda ABD'ye heyet göndereceklerini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB, 19. Rusya yaptırım paketi kapsamında ABD’ye heyet gönderme kararı aldı
Takip Et

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna'nın Ujgorod kentinde, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısında konuştu.

Costa’nın Ukrayna Batısına ilk ziyareti

Ukrayna'nın batısına ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Costa, bu bölgenin gelecekte "AB sınırında" değil, Ukrayna'nın üyeliğinden sonra AB'nin parçası haline geleceğini söyledi.

Antonio Costa, Ukrayna'nın AB'ye tam üyeliğinin hem en güçlü güvenlik garantisi hem de refah ve Ukrayna halkı için "en iyi gelecek" olduğunu belirtti.

Yaz aylarında yenilenen diplomatik çabalara ve Alaska'da yapılan zirveye değinen Costa, Ukrayna'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın barış müzakereleri önerisini kabul ettiğini hatırlattı.

"Barış sağlandığında yeni saldırıları önlemek için güçlü güvenlik garantileri sağlamaya kararlıyız"

Costa, "Barış sağlandığında yeni saldırıları önlemek için güçlü güvenlik garantileri sağlamaya kararlıyız" ifadesini kullanarak, dün Paris'te AB ve Gönüllüler Koalisyonu'ndan 26 ülkenin ateşkes kapsamında Ukrayna'ya güvence güçleri konuşlandırma taahhüdünde bulunduğunu anımsattı.

AB Konseyi Başkanı Costa, "Koalisyon sadece gönüllü değil, aynı zamanda bunu gerçekleştirme kapasitesine de sahip olduğunu gösterdi." dedi.

Rusya'ya yönelik baskının artırılması gerektiğini dile getiren Costa, Brüksel'de yeni yaptırım paketi üzerinde çalışıldığını, AB heyetinin bu kapsamda Washington'a gideceğini açıkladı.

AB, Ukrayna'da savaşın başladığı Şubat 2022'den bu yana Rusya'ya yönelik 18 ekonomik yaptırım paketi kabul etti. Rusya'nın barış söyleminde samimi olmadığını düşünen AB, bir yandan diplomatik sürece destek verirken diğer yandan 19. paket üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Altınyazı Barajı, Edirneli çeltikçiye kuraklıkta can suyu olduAltınyazı Barajı, Edirneli çeltikçiye kuraklıkta can suyu olduEkonomi
Şifa dolu bir sebze: Kabağın gizli gücüŞifa dolu bir sebze: Kabağın gizli gücüYaşam

 

Dünya
İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in nükleer cephaneliğini görmezden gelen Batı ülkelerine tepki
İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in nükleer cephaneliğini görmezden gelen Batı ülkelerine tepki
ABD'de Hyundai tesisine baskın: 475 kişi gözaltına alındı
ABD'de Hyundai tesisine baskın: 475 kişi gözaltına alındı
UAEA Başkanı Grossi, ülkelerin, silahsızlanmanın aksine nükleer silahlarını artırdığını söyledi
UAEA Başkanı Grossi, ülkelerin, silahsızlanmanın aksine nükleer silahlarını artırdığını söyledi
Yalnızlık hasta ediyor! Sağlık sistemine ciddi maliyet getiriyor
Yalnızlık hasta ediyor! Sağlık sistemine ciddi maliyet getiriyor
Bilim insanları ‘gizli’ tehlikeye karşı uyardı! Beyni 1.5 yıl yaşlandırıyor
Bilim insanları ‘gizli’ tehlikeye karşı uyardı! Beyni 1.5 yıl yaşlandırıyor
ABD vatandaşlığı hayali zorlu bir sınava dönüşüyor! Trump yönetimi düğmeye bastı
ABD vatandaşlığı hayali zorlu bir sınava dönüşüyor! Trump yönetimi düğmeye bastı