AB, ABD’nin 28 maddelik Ukrayna planına tepki gösterdi

Güney Afrika'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'ne katılan von der Leyen, burada yaptığı basın toplantısında, Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'daki savaşı bitirmek amacıyla Moskova yönetimiyle hazırladığı ileri sürülen 28 maddelik planla ilgili soruyu yanıtladı.

"Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile iletişime geçeceğim"

Leyen, "Durumu hem Avrupalı ​​liderlerle hem de G20'nin ara oturumlarında buradaki liderlerle görüşeceğiz. Konuyu görüşmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de iletişime geçeceğim." dedi.

AB Komisyonu Başkanı, "Ukrayna hakkında, Ukrayna'nın yokluğunda hiçbir karar alınamaz." ifadesini kullandı.

Aynı toplantıda konuşan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "AB'ye resmi olarak herhangi bir plan iletilmedi ve bu noktada yorum yapmamızın bir anlamı yok. Sadece şunu söyleyebilirim ki AB, Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanarak Ukrayna'ya sarsılmaz bir destek sağlamaya kararlıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

ABD merkezli Axios internet sitesinin 19 Kasım'da ismi açıklanmayan ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberde ise Ukrayna yönetiminin bu plandaki birçok noktaya itiraz ettiği öne sürülmüştü.