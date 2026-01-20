AB: ABD’nin ek gümrük vergisi kararı yanlış

Von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Grönland ve Arktik bölgesine ilişkin değerlendirmelerinde, Avrupa’nın bu coğrafyanın güvenliği konusunda net ve kararlı bir tutum sergilediğini söyledi. Von der Leyen, Arktik güvenliğinin yalnızca ortak hareketle sağlanabileceğini belirterek, bu alanda Avrupa ile ABD’nin temel hedeflerinin örtüştüğünü ifade etti.

“Ek gümrük vergileri yanlış bir adım”

ABD’nin Avrupalı ülkelere yönelik ilave gümrük vergisi kararına sert eleştiriler yönelten von der Leyen, bu tür adımların müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını dile getirdi. AB ile ABD arasında geçen yıl temmuz ayında ticaret konusunda uzlaşı sağlandığını hatırlatan von der Leyen, varılan mutabakatların siyasi ve ekonomik ilişkilerde bağlayıcı olması gerektiğini vurguladı.

Tek taraflı adımların tarafları karşılıklı misillemelerin içine çekebileceğine dikkat çeken von der Leyen, böyle bir sürecin yalnızca rakip aktörlerin çıkarına hizmet edeceğini söyledi. AB’nin olası adımlara vereceği yanıtın ise birlik içinde ve ölçülü olacağını kaydetti.

Arktik güvenliğini merkeze alan destek paketi

Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Arktik bölgesine yönelik stratejik yaklaşımını güçlendirecek yeni bir destek paketi hazırlığında olduğunu açıkladı. Bu kapsamda ilk adımın, Grönland ve Danimarka Krallığı ile tam dayanışma olduğunu belirten von der Leyen, bölgenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışma konusu yapılamayacağını söyledi.

İkinci aşamada Grönland’a yönelik geniş ölçekli Avrupa yatırımlarının gündemde olduğunu ifade eden von der Leyen, yerel ekonominin ve altyapının güçlendirilmesine yönelik ortak projeler üzerinde çalışıldığını aktardı.

Üçüncü olarak, daha geniş Arktik güvenliği çerçevesinde ABD başta olmak üzere tüm müttefiklerle iş birliğinin süreceğini belirten von der Leyen, dördüncü adımda ise bölgedeki diğer ortaklarla koordinasyonun artırılacağını dile getirdi.

Avrupa’nın güvenlik stratejisi güncelleniyor

AB Komisyonu Başkanı, Avrupa’nın değişen küresel güvenlik mimarisine uyum sağlaması gerektiğini belirterek, yılın ilerleyen dönemlerinde yayımlanması planlanan yeni bir güvenlik stratejisi üzerinde çalışıldığını açıkladı. Güncellenecek Arktik stratejisinin temelinde, halkların kendi gelecekleri hakkında söz sahibi olması ilkesinin yer alacağını vurguladı.

“Jeopolitik sarsıntılar bir fırsata dönüştürülebilir”

Küresel düzeyde yaşanan jeopolitik dalgalanmaların Avrupa için aynı zamanda bir fırsat sunduğunu savunan von der Leyen, mevcut dönüşüm sürecinin yeni bir Avrupa bağımsızlığı anlayışını inşa etmek açısından kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu ihtiyacın kısa vadeli bir refleks değil, uzun süredir var olan yapısal bir gereklilik olduğunu dile getirdi.

Avrupa’nın enerji, ham maddeler, savunma ve dijital alanlarda hızlı adımlar attığını kaydeden von der Leyen, değişimin hızının kısa sürede geniş bir uzlaşının oluşmasını sağladığını ifade etti.

“Eski düzene dönüş beklentisi çözüm değil”

Nostaljik yaklaşımların mevcut sorunları çözmeyeceğini belirten von der Leyen, eski düzenin geri gelmesini beklemenin Avrupa’nın yapısal bağımlılıklarını ortadan kaldırmayacağını söyledi. Avrupa’nın kalıcı değişime uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, bunun yeni ve bağımsız bir Avrupa inşa etmek için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Küresel ticarette yeni açılımlar

Avrupa’nın küresel ölçekte iş birliğini genişletme hedefini sürdüreceğini belirten von der Leyen, Latin Amerika’dan Hint-Pasifik’e uzanan geniş bir coğrafyada yeni ekonomik ortaklıklar kurmak istediklerini söyledi. AB’nin tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye ve ekonomik riskleri azaltmaya öncelik verdiğini ifade etti.

Avustralya ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin sürdüğünü aktaran von der Leyen, Filipinler, Tayland, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini belirtti. Hindistan ile yürütülen temasların ise tarihi bir ticaret anlaşmasına doğru ilerlediğini kaydetti.

Ukrayna’ya destek sürecek

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dördüncü yılına yaklaşırken Moskova’nın barış yönünde bir irade göstermediğini söyleyen von der Leyen, ABD ile bu süreçte yakın eşgüdüm içinde çalışacaklarını ifade etti. Ukrayna’nın müzakere masasına güçlü bir konumda oturması gerektiğini vurgulayan von der Leyen, 2026 ve 2027 yılları için Kiev’e 90 milyar Euro'luk kredi sağlanacağını açıkladı.

Bu desteğin Ukrayna’nın savunma kapasitesini artıracağını ve temel kamu hizmetlerinin devamını sağlayacağını belirten von der Leyen, Avrupa’nın Ukrayna’nın güvenliği, savunması ve geleceğine olan bağlılığının sarsılmaz olduğunu sözlerine ekledi.