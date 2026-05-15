AB, ABD'nin ek insani yardım kararını memnuniyetle karşıladı

Avrupa Birliği (AB) Hazırlık ve Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, ABD yönetiminin dünya genelindeki acil durum operasyonları için açıkladığı milyarlarca dolarlık ek insani yardım fonunu desteklediklerini açıkladı. Küresel baskılar, çatışmalar ve iklim krizleri sebebiyle yardım kuruluşlarının bütçe darboğazına girdiğini hatırlatan Lahbib, bu adımın dünya genelinde milyonlarca savunmasız insana ulaşmak adına çok kritik bir dönemde geldiğini belirtti.

Transatlantik iş birliği güçleniyor

Avrupa Birliği'nin en büyük uluslararası ortaklarıyla iş birliğini sürdürdüğünü ifade eden Lahbib, küresel insani yardım sisteminin ayakta kalması için fonların yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Brüksel'de yapılan değerlendirmelerde, özellikle Gazze, Ukrayna ve Sudan gibi çatışma bölgelerinde insani yardım koridorlarının açık tutulması ve temel ihtiyaçların karşılanması noktasında transatlantik ortaklığın hayati önem taşıdığına dikkat çekildi.

Fonların etkin kullanımı ve sahaya erişim çağrısı

Komiser Lahbib, sağlanan bu finansal desteklerin sahada etkin şekilde kullanılabilmesi için insani yardım çalışanlarına yönelik engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizdi. Sadece fon aktarmanın yeterli olmadığını dile getiren Lahbib, uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesi, güvenli erişim koridorlarının garanti altına alınması ve yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz ulaştırılması için küresel düzeyde baskının artırılacağını sözlerine ekledi.