AB: ABD’nin Grönland çıkışı transatlantik ilişkilere zarar verir

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda düzenlenen "Grönland ve Danimarka'nın Toprak Bütünlüğü ve Egemenliği" başlıklı oturumda açıklamalarda bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Grönland’ın jeopolitik konumuna ilişkin tartışmalara değinerek, stratejik öneminin egemenlik tartışmalarına gerekçe yapılamayacağını söyledi. Bölgenin kritik deniz geçişlerine yakınlığına ve küresel ekonomi açısından değerli ham maddelere sahip olduğuna dikkat çeken Kallas, Grönland’ın statüsünün pazarlık konusu olamayacağını vurguladı. Avrupa Birliği’nin bu çerçevede Grönland ve Danimarka Krallığı’nın egemenlik haklarını açık ve net biçimde savunduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarının alışılmış diplomatik sınırların dışına çıktığını belirten Kallas, buna rağmen Avrupa’nın soğukkanlılığını koruyarak ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Danimarka ile Grönland arasında yürütülen doğrudan temasların doğal ve gerekli olduğunu belirten Kallas, müttefiklerin sorunları tehdit dili yerine diyalogla ele almasının esas olduğunu dile getirdi.

"Baskılar Danimarka’yı Grönland konusunda geri adım atmaya zorlamayacak"

Kallas, müzakereler dışında yapılan baskı ve tehditlerin Danimarka’yı Grönland konusunda geri adım atmaya zorlamayacağını belirterek, bu yaklaşımın taraflara ekonomik ve siyasi zarar verme riskini artırdığını söyledi. Avrupa Birliği’nin gerilim yaratma arayışında olmadığını vurgulayan Kallas, Birliğin tutumunun net olduğunu ve ilkelerinden sapmadan yoluna devam edeceğini ifade etti.

Grönland’ın güvenliğine dair kaygıların daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğini belirten Kallas, Arktik bölgesindeki risklerin NATO gündeminde değerlendirilmesinin önemine işaret etti. Bölgedeki güvenlik ortamının yalnızca tek bir ülkeyi değil, tüm müttefikleri ilgilendirdiğini kaydetti.

Rusya’nın Arktik’teki faaliyetlerinin bu riskleri derinleştirdiğini dile getiren Kallas, Moskova’nın bölgesel iş birliğini zayıflattığını, askeri varlığını artırdığını ve hibrit operasyonlarını yoğunlaştırdığını söyledi. Baltık Denizi’ndeki internet altyapısına yönelik Aralık 2024’te yaşanan sabotajın ardından ilgili geminin Rus Arktik sularına yönelmesini bu tabloya örnek olarak gösterdi.

Bu gelişmeler ışığında Avrupa Birliği’nin Arktik politikasını güncellediğini belirten Kallas, bölgenin küresel ortalamanın çok üzerinde bir hızla ısındığına dikkat çekti. AB’nin yaklaşımının güvenlik, iklim ve bölge halklarının çıkarlarını merkeze alan bütüncül bir çerçeveye dayanacağını vurgulayan Kallas, Avrupa’nın bu süreçte Grönland ve Danimarka Krallığı ile tam dayanışma içinde olduğunu sözlerine ekledi.