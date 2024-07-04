AB, AliExpres ve Temu'nun da içinde olduğu firmalara gümrük vergisi getiriyor

Avrupa Birliği, Çin'den gelen ucuz ürünlere gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor. Bu hamlenin Temu, AliExpress ve Shein gibi firmalardan gelen mal akınıyla mücadele etmeyi amaçladığı iddia ediliyor.

Financial Times'ın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Avrupa Komisyonu, Çin'den gelen ucuz ürünlere gümrük vergisi uygulamaya hazırlanıyor.

Mevcut kurallara göre, 150 euronun altındaki mallar Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden gümrüksüz olarak bloğa ithal edilebiliyor. Bu eşiğin üzerindeki ürünler için ise yüzde ya da oran malın türüne göre değişiyor.

Bir kaynağa göre bu hamle ile AB, Çin online pazarları Temu, AliExpress ve perakendeci Shein'den ithal edilen düşük kaliteli ürün akınıyla mücadele etmeyi hedefliyor.

Komisyon'a göre geçtiğimiz yıl AB'ye 150 euro eşiğinin altında 2.3 milyar ürün ithal edildi.

Tüm mallara bakıldığında Çin, AB'ye gelen malların yüzde 20.5'ini oluşturarak geçtiğimiz yıl bloğun en büyük ithalatçısı oldu.

Komisyon, Mayıs 2023'te yapılması öngörülen gümrük reformunun bir parçası olarak gümrük vergisi muafiyetinin sona erdirilmesini bir süredir tartışıyordu ancak bu adımın şimdi öne çekilebileceği düşünülüyor.

Gümrük vergileri sadece AB'ye blok dışından mal gönderen perakendecilere uygulanacak. Bu da Amazon gibi Avrupa'da üssü olan satıcıların zor durumda kalmayacağı anlamına geliyor.

Gümrük vergisi nasıl karşılanıyor

Öte yandan, AB'nin ucuz malların Avrupa piyasalarına akın etmesini önlemeye yönelik gümrük vergisine hem olumlu hem de olumsuz tepkiler mevcut. Kimileri yeni gümrük vergilerinin zaten aşırı yük altında olan gümrük memurlarının kapasitesini zorlayacağından endişelenirken, diğerleri ise ucuz mallara yönelik kısıtlamaların Avrupa'nın güvenliği için önemli olduğunu savunuyor.

Riks görülmüştü

Şubat ayında Avrupa Oyuncak Endüstrileri grubu, Temu'dan 19 oyuncak satın aldığını iddia etmiş ve hiçbirinin AB standartlarına uymadığını belirtmişti. Bu ürünlerden 18'inin çocuklar için ciddi risk teşkil ettiği belirtilse de bu ürünlerin tamamı Temu'nun AB sitesinden kaldırılmıştı.

Diğer ucuz ürünlerle ilgili şikâyetler ise Çin menşeli kozmetikler, elektrikli aletler ve giysilerle ilgili.

Shein sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, "Kanun yapıcıların 'de minimis hükmünü' reforme etme çabalarını tamamen destekliyoruz," dedi.

“De minimis” kuralı, rekabet üzerindeki etkisi hissedilmeyecek kadar az olan, çok küçük işletmeler arasındaki anlaşmaların yasaklama dışında tutulması anlamına geliyor.

Komisyon sözcüsü Eric Mamer ise Çarşamba günü öğlen saatlerinde verdiği brifingde, AB'nin 2023 planlarına ilişkin ekleyeceği yeni bir şey olmadığını söyledi.