AB büyükelçileri, Ukrayna'nın yeniden inşası için 4,2 milyar Euro gönderilmesinde anlaştı

Macaristan'ın AB Dönem Başkanlığı'nın X'teki paylaşımına göre, üye ülkeleri AB nezdinde temsil eden büyükelçilerin toplantısı (COREPER) Brüksel'de düzenlendi.

AB, Ukrayna'yı yeniden inşa edecek

Büyükelçiler, "Ukrayna Aracı" kapsamında bu ülkenin yeniden inşası ve kamu yönetiminin işleyişini sürdürmesini desteklemek amacıyla oluşturulan fon kapsamında yaklaşık 4,2 milyar Euro değerindeki ilk taksitin tahsil edilmesi konusunda anlaştı.

Bir sonraki adım olarak AB Konseyi'nde devam edecek yazılı prosedürle tahsilatın yapılması mümkün olacak.

AB, Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını, kamu yönetiminin işleyişini ve yeniden inşasını desteklemek amacıyla "Ukrayna Aracı" isimli fon çerçevesinde 2024-2027 dönemi için 50 milyar Euro hibe ve kredi sağlamayı amaçlıyor.