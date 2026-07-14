AB - Cebelitarık Anlaşması Brüksel'de imzalandı

Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında Cebelitarık Anlaşması uzun süredir devam eden müzakerelerin ardından bugün imzalandı. Anlaşma uyarınca Cebelitarık-İspanya kara sınırındaki kontroller bu gece yarısı kaldırılacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu merkez yerleşkesi olan Berlaymont binasında gerçekleşen imza töreninde anlaşmaya Birleşik Krallık'ın Avrupa, Kuzey Amerika ve Denizaşırı Topraklardan Sorumlu Bakanı Stephen Doughty ile AB'nin Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic imza koydu. Törende Cebelitarık Başbakanı Fabian Picardo, İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares ve iki tarafın müzakere ekipleri de hazır bulundu. Sınır kontrollerinin kaldırılmasıyla birlikte sınır geçişlerinde yıllardır süren kontrol uygulamaları sona erecek. Gece yarısından önce Cebelitarık Havalimanı'nda bir resepsiyon düzenlenerek kutlama yapılacak. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de yarın sınır bölgesinde düzenlenecek bir etkinliğe katılması bekleniyor.

AB: Anlaşma bölgesel refahı güvence altına alacak

Anlaşmaya ilişkin olarak AB Komisyonu tarafından yayınlanan yazılı bir açıklamada ise, "'Anlaşmanın temel amacı, tüm bölgenin gelecekteki refahını güvence altına almaktır. Bu, İspanya ile Cebelitarık arasında dolaşan kişi ve mallar üzerindeki tüm fiziksel engeller, kontrol ve kontrollerin kaldırılması, Schengen bölgesi, AB Tek Pazarı ve Gümrük Birliği'nin korunmasıyla gerçekleştirilecektir. Bu, Cebelitarık ile İspanyol yetkililer arasında ortak refahı ve yakın ve yapıcı ilişkileri teşvik ederek tüm bölge halkının yaşamına ve refahına güven ve hukuki kesinlik getirecektir'' ifadeleri kullanıldı.

Taraflar anlaşmadan memnun

Cebelitarık Başbakanı Fabien Picardo, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede anlaşmanın sonuçlarının yalnızca Brexit'in olumsuz etkilerini değil, Brexit öncesindeki yapısal sorunları da geride bırakacağını söyledi. Brexit'i "tam bir felaket" olarak nitelendiren Picardo, anlaşmanın Cebelitarık'ı Brexit'in olumsuz etkilerinden koruduğunu savundu. İspanya Dışişleri Bakanı Albares ise anlaşmanın İspanya, Endülüs ve Campo de Gibraltar için yeni bir dönem başlattığını belirterek, bunun hem Birleşik Krallık-İspanya ilişkilerinde hem de Birleşik Krallık-AB ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını ifade etti.

Cebelitarık Schengen'den yararlanacak

AB ve İspanya, anlaşma kapsamında Cebelitarık kimlik kartlarını Schengen bölgesinde geçerli ikamet belgeleri olarak resmen tanıdı. Öte yandan anlaşmaya bağlı olarak Cebelitarık ve Birleşik Krallık yönetimi arasında yeni bir belgenin oluşturulduğu ve bu belgeyle Cebelitarık - Birleşik Krallık ilişkilerinde bazı değişikliklerin olabileceği belirtildi. Aynı belge Cebelitarık'ın anlaşmadan ayrılma hakkı ve kendi iç haklarına ilişkin yeni bazı detayları içereceği bildirildi.