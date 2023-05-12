AB, Çin politikasını değiştirme kararı aldı

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika belirleyicileri, Çin politikasını yeniden ayarlama planlarını ortaya koyarak Pekin'e olan ekonomik bağımlılık risklerini azaltmayı hedeflediklerini açıkladı. AB'nin dış ilişkilerden sorumlu kurumu olan European External Action Service, bu öneriyi AB hükümetlerine gönderdiği yedi sayfalık bir belgeyle sunarak, dışişleri bakanlarının Stockholm'de yapacakları toplantı öncesi görüşlerini paylaştı.

Belgede, AB'nin 27 üye ülkesinin farklı yaklaşımlarını korurken aynı zamanda ABD ile yakın bir ortaklığı sürdürme isteği arasında denge kurma çabasına vurgu yapıldığı belirtiliyor. Bu adım, AB'nin Çin politikasında bir değişiklik yapma ve ekonomik bağımlılığı azaltma isteğini yansıtıyor.

AB dış politika sorumlusu Josep Borrell'e eşlik eden bir mektupta, Çin politikasını "yeniden ayarlamak" için en az üç nedenin bulunduğu ifade ediliyor. Bu nedenler arasında, Çin'in milliyetçilik ve ideolojinin yükselişiyle değişme süreci, ABD-Çin rekabetinin artması ve Çin'in bölgesel ve küresel meselelerde önemli bir aktör olması yer alıyor.