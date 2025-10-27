  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. AB, DEAŞ ve El Kaide yaptırımlarını uzattı
Takip Et

AB, DEAŞ ve El Kaide yaptırımlarını uzattı

Avrupa Birliği (AB), DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara uygulanan yaptırımları 31 Ekim 2026’ya kadar uzattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AB, DEAŞ ve El Kaide yaptırımlarını uzattı
Takip Et

AB Konseyinden yapılan açıklamada, halihazırda yaptırım listesinde bulunan 15 kişi ve 7 grubun alınan karardan etkileneceği belirtildi.

Açıklamada, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımların süresinin 31 Ekim 2026'ya kadar uzatıldığı aktarılarak, "AB, terör saldırıları planlayarak, finanse ederek, uygulayarak ve dünya çapında terör propagandası yaparak uluslararası barış ve güvenliği tehdit edenlere karşı harekete geçme kararlılığını sürdürmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AB'nin yaptırımları, listeye alınan kişi ve kuruluşların 27 üye ülkedeki varlıklarının dondurulmasını, onlara doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynak sağlanması yasağını ve listede yer alan gerçek kişilere AB'ye seyahat yasağını içeriyor.

AB, 2016'dan bu yana DEAŞ ve El Kaide ile bu örgütlerle bağlantılı kişi, grup ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar uyguluyor.

Dünya
Eski İran Cumhurbaşkanı Hatemi: Türkiye'nin petrolü yok ama bizden ileri gitmiştir
Hatemi: Türkiye'nin petrolü yok ama bizden ileri gitmiştir
İsrail Dışişleri Bakanı: Türk askerinin Gazze’ye girmesi mantıklı değil
İsrail Dışişleri Bakanı: Türk askerinin Gazze’ye girmesi mantıklı değil
Trump gözünü 2028 seçimlerine dikti
Trump gözünü 2028 seçimlerine dikti
ABD'de metal tespit edilen 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı
ABD'de metal tespit edilen 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı
İsrail'in güneyinde 7 Ekim'de ilan edilen OHAL yarın kaldırılacak
İsrail'in güneyinde 7 Ekim'de ilan edilen OHAL yarın kaldırılacak
Londra’nın yeni "kralları": Katar Hanedanı Kral Charles’ı geride bıraktı
Londra’nın yeni "kralları": Katar Hanedanı Kral Charles’ı geride bıraktı