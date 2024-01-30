AB ekonomisi son çeyrekte durgunluğa girdi

Avrupa Birliği ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde durgunluğa girdi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre Ekim-Aralık 2023'te 27 ülkenin ekonomik çıktısı bir önceki çeyreğe göre değişmedi. Eurostat AB ekonomisinde 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5'lik bir büyüme kaydetti.

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olan Almanya AB içindeki büyümeyi yavaşlatmaya devam ediyor. Almanya'da gayrisafi yurtiçi hasıla dördüncü çeyrekte yüzde 0,3 oranında düştü. Eurostat'ın tahminleri Federal İstatistik Dairesi'nin açıkladığı sayılarla da örtüştü.

Eurostat verilerine göre dördüncü çeyrekte Avrupa ülkeleri arasında en büyük ekonomik daralma İrlanda'da da kaydedildi. İrlanda'da ekonomi geçen yılın son üç ayında yüzde 0,7 oranında küçülürken, Belçika ve Letonya da aynı dönem ekonomik küçülme yüzde 0,4 oranında oldu. Portekiz ve İspanya'da ise gayrisafi yurtiçi hasıla dördüncü çeyrekte hafif arttı.

İspanya'da ekonomi turizmle büyüdü

İspanya'da geçen yıl gayrisafi yurtiçi hasıla yıllık bazda yüzde 2,5 oranında arttı. Ülke ekonomisinin geçen yaz turizmden özellikle yararlandığı kaydedildi. Portekiz'de ise 2023 yılında büyüme yüzde 2,3 oranında oldu. Fransız ekonomisi geçen yıl yüzde 0,9 oranında büyürken, İtalya'da ekonomik büyüme yüzde 0,7 olarak kaydedildi. Almanya'da ise fiyat etkisinden arındırılmış gayrisafi yurtiçi hasıla geçen yıl yüzde 0,3 oranında azalırken, fiyat ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurtiçi hasılada düşüş yüzde 0,1 oldu.