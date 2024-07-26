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AB, el koyduğu Rusya'nın varlıklarından Ukrayna'ya ödeme yaptı

AB, Ukrayna'ya dondurulan Rus varlıklarının gelirlerinden 1,5 milyar Euro verdi.

Haber Merkezi
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AB, el koyduğu Rusya'nın varlıklarından Ukrayna'ya ödeme yaptı
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Avrupa Birliği (AB), dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karın 1,5 milyar Eurosunu Ukrayna'ya gönderdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya 1,5 milyar Euro kaynak sağlandığını açıkladı.

AB'nin Ukrayna'nın yanında olduğuna işaret eden Von der Leyen, "Bugün, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan 1,5 milyar Euro geliri Ukrayna'nın savunma ve yeniden inşasına aktarıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Kremlin'in parasını Ukrayna'ya göndermenin önemli bir sembol olduğuna dikkati çekerek, bunun Ukrayna ve Avrupa'yı daha güvenli bir hale getireceğini belirtti.

AB ülkeleri, savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar Eurosunu dondurdu. Rus varlıklarını elinde tutan finansal kurumlar bunlarla vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.

AB'nin dondurduğu Rusya Merkez Bankası rezervlerinin 180 milyar Eurosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'da bulunuyor. Bu nedenle kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarda faiz geliri sağlıyor. Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar Eurodan fazla gelir elde etmişti.

AB ülkeleri, dondurulmuş Rus varlıklarının yatırıma dönüştürülmesinden elde edilen milyarlarca Euroluk karı Ukrayna'ya destek için kullanacak.

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