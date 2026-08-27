AB genişleme rotasında Karadağ dönemeci: Podgorica’nın anayasa reformu Brüksel’de karşılık buldu

Karadağ Parlamentosunda nitelikli çoğunlukla yürürlüğe giren yeni anayasa düzenlemesi, devlet kademelerindeki idari bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Kabul edilen yasal mevzuat uyarınca, Adalet Bakanı Yargı Konseyi üyeliğinden tamamen çıkarılarak kurumun üzerindeki yürütme organı baskısı hukuken sonlandırıldı. Ülkedeki en yüksek yargı otoritesi, bundan sonraki süreçte beş hakim ve meclis tarafından seçilecek dört hukukçudan oluşacak. Değişikliğin finans ayağında ise Karadağ Merkez Bankası, doğrudan parlamentoya karşı sorumlu, özerk ve dış müdahalelerden bağımsız bir yapıya kavuşturuldu. Ulusal bankanın anayasal statüsünde gerçekleştirilen bu yapısal dönüşüm, kurumun işleyişini Eurosystem kuralları ve Avrupa Merkez Bankası standartları ile tamamen uyumlu hale getiriyor.

Müzakere fasıllarında kapanış virajı ve Brüksel'in genişleme stratejisi

AB Komiseri Marta Kos, Karadağ parlamentosunda iktidar ve muhalefet bloklarının ortak iradesiyle kabul edilen bu düzenlemeyi ülkenin üyelik sürecindeki en büyük adımlardan biri olarak niteledi. Brüksel resmi makamlarından yansıyan değerlendirmelerde, yargı bağımsızlığı ve ekonomik kriterleri içeren temel başlıkların başarıyla tamamlanmasının üyelik takvimini doğrudan öne çekeceği vurgulandı. Bu kritik anayasa adımı, Karadağ'ın tam üyelik yolunda en çok takıldığı 17. Ekonomik ve Parasal Politikalar ile 23. Yargı ve Temel Haklar fasıllarının kapatılabilmesi için şart koşulan en birincil ön koşulu teşkil ediyordu. Podgorica hükümeti, attığı bu somut reform adımı sayesinde kalan tüm müzakere fasıllarının tamamını hızla kapatmayı ve birliğin yeni üyesi olmayı hedefliyor. Bölgedeki diplomatik misyon temsilcileri de meclisteki bu geniş tabanlı konsensüsün Karadağ'ın Avrupa kurumları nezdindeki uluslararası kredibilitesini ciddi oranda artırdığını belirtiyor.