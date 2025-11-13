AB, haber sıralamaları nedeniyle Google'a soruşturma açtı

  1. Ekonomim
Avrupa Birliği (AB), medya kuruluşlarının haber içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirdiği iddiasına ilişkin Google hakkında soruşturma açtı. Yapılan açıklamada, Google’ın arama sonuçlarında yayıncıların internet sitelerine erişim konusunda adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullar uygulayıp uygulamadığının inceleneceği duyuruldu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google’ın Dijital Pazarlar Yasası’nda (DMA) yer alan yükümlülüklere uyum sağlayıp sağlamadığına ilişkin bir soruşturma başlattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Google’ın arama sonuçlarında yayıncıların internet sitelerine erişim konusunda adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullar uygulayıp uygulamadığının inceleneceği belirtildi.

Komisyon, yürütülen çalışmalarda Google’ın “site itibarını kötüye kullanma politikası” kapsamında, özellikle ticari ortaklardan içerik barındıran haber platformlarını ve diğer yayıncı sitelerini arama sonuçlarında daha alt sıralara düşürdüğüne dair bulgulara ulaşıldığını bildirdi. Soruşturmanın, söz konusu politikanın yayıncılara nasıl uygulandığına odaklanacağı ifade edildi.

AB, Google’ın arama sonuçlarındaki uygulamalarına ilişkin yeni soruşturma başlattı

Açıklamada, Google'ın yayıncıların internet sitelerini ve içeriklerini arama sonuçlarında alt sıralara indirmesinin, yayıncıların iş, yenilik ve üçüncü taraf içerik sağlayıcılarıyla işbirliği özgürlüklerini etkileyip etkilemeyeceğinin araştırılacağı bildirildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ile dijital platformların AB'nin katı teknoloji kurallarına uymaları gerekiyor. AB kurallarını ihlal eden dijital platformlara yüklü para cezaları uygulanıyor.

