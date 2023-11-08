AB ilerleme raporu: Türkiye'nin demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler var

AB Komisyonu aday ülkelerin üyelik yolunda kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren raporunu yayımladı.

AB Komisyonu, Ukrayna ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını, Gürcistan'a üyelik için aday statüsü verilmesini ve Moldova ile katılım müzakerelerinin başlatılmasını tavsiye etti.

AB Komisyonu'nun raporu ve tavsiye kararları, AB liderlerinin katılacağı aralık ayında yapılacak zirvede Ukrayna ile resmi üyelik müzakerelerine başlanıp başlanmayacağına dair verilecek karara ışık tutacak.

Raporun Türkiye kısmında ise, demokratik kurumlarının işleyişinde ciddi eksiklikler bulunduğu uyarısında bulunuldu.

Türkiye’nin demokratikleşme alanında geriye gidişini sürdüğü saptamasından bulunulan raporda, özellikle başkanlık sistemindeki yapısal sorunların devam ettiği uyarısı yapıldı.

"Kuvvetler ayrılığı ihlal ediliyor"

Son seçimlere atıfta bulunulan raporda, medyada haberlerin 'tek taraflı verilmesi ve adayların eşit şartlara sahip olmamasının' iktidara 'haksız bir avantaj sağladığı' kaydedildi.

Anayasaya göre yetkilerin Cumhurbaşkanlığı düzeyinde merkezileştirildiği, yürütme, yasama ve yargı arasında sağlıklı ve etkili bir kuvvetler ayrılığı sağlanamadığı eleştirisi yapılan raporda, etkin olmayan denge ve denetleme mekanizması yüzünden yürütme organının demokratik olarak yalnızca seçimler yoluyla hesap verebilir hale geldiği saptamasında bulunuldu.





